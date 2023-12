Un anno d’oro per Itway: "Stiamo investendo molto. La cyber security è la nostra priorità"

Per Itway - azienda ravennate attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data - il 2023 è stato un anno di forte accelerazione. I ricavi chiuderanno intorno ai 50 milioni, in crescita di circa il 10% sull’anno precedente. Un anno d’oro per l’impresa ravennate quotata alla Borsa di Milano che è nata occupandosi di sicurezza informatica e si è sviluppata anche in settori apparentemente lontani come sono quelli dei big data e della sicurezza sul lavoro. "Vogliano continuare a crescere – spiega il presidente e amministratore delegato Andrea Farina (nella foto) – e per questo stiamo investendo forte visto che in un anno abbiamo aggiunto una quarantina di collaboratori e in totale siamo a 120 addetti. E devo dire che trovare personale formato non è facile tanto che abbiamo deciso di seguire la strada della formazione interna". L’azienda di Farina ha cambiato pelle nove anni fa, nel 2014, quando ha deciso di investire pesantemente nel mercato emergente della sicurezza informatica, dove era già presente dall’anno della fondazione, nel 1996. "Adesso siamo attivissimi nel contesto della cybersec e cyber resiliency e studiamo come ridurre il rischio per le imprese e le istituzioni di essere colpite. Perché – spiega Farina – il problema non è se saranno colpite, ma quando lo saranno da cyber gang specializzate in giro per il mondo". Ne sa qualcosa, ma è solo un esempio, il Comune di Brescia che ha dovuto pagare un riscatto per poter tornare in possesso dei propri dati. In questo contesto, nei mesi scorsi, Itway ha sottoscritto una partnership con la società RiskRecon di Mastercard. L’accordo, che va a rafforzare la presenza di Itway nel settore Cyber Risk Management, vede la società italiana come unico partner nel nostro Paese abilitato all’erogazione di servizi gestiti in ambito Cyber Risk Exposure. E la collaborazione verrà estesa anche in Grecia e Turchia e da questo accordo Itway prevede ricavi incrementali nell’ordine dei 6 milioni di euro nei prossimi 3 anni. Il servizio erogato da Itway con RiskRecon andrà a fornire una valutazione quantitativa ed oggettiva del proprio livello di sicurezza, andando ad analizzare la propria infrastruttura per scoprire quali possono essere le potenziali falle. Il controllo viene svolto nell’intero perimetro aziendale, con l’obiettivo di rilevare le debolezze nel sistema.

Passando dalla sicurezza informatica a quella del lavoro, troviamo Itway in pista con la cyber safety specie nel settore della lavorazione degli acciai, industria pesante ma non solo. In questo caso l’obiettivo è preservare l’integrità fisica del dipendente dal rischio di schiacciamento o di essere investito da un carrello, da una macchina movimento terra oppure per la perdita di carico da una gru, come ad esempio un carro ponte. "Qui mettiamo in campo telecamere e intelligenza artificiale in grado di rilevare il pericolo e mettere l’operatore in condizione di affrontarlo", spiega Farina, la spinta verso l’innovazione è molto forte, infatti il prodotto è brevettato da Itway. E poi c’è la passione per i big data e l’organizzazione della conoscenza con progetti all’avanguardia nell’archiviazione e alla analisi dei dati finalizzati a ricerca scientifica e beni culturali. È il tratto distintivo di 4Science che opera nel mercato dei Big Data, dei Digital Repositories e dei Data Management Systems specializzati per i settori della ricerca scientifica e dei beni culturali e quotata al Mercato MTF Direct Market di Vienna dove capitalizza circa 28 milioni di euro e che chiuderà il 2023, secondo le stime, attorno 4 milioni di ricavi grazie al lavoro di circa 40 addetti diretti (per la gran parte ingegneri) e altrettanti che collaborano a vario titolo. Tra le principali commesse acquisite si annoverano importanti progetti con varie pubbliche amministrazioni locali che hanno adottato la piattaforma open source DSpace, la soluzione di repository più utilizzata al mondo. È il software preferito dalle organizzazioni accademiche, di ricerca e culturali che creano archivi digitali aperti. A partire da questa piattaforma, 4Science ha creato e manutiene DSpace-CRIS, DSpace-GLAM e moduli aggiuntivi per migliorare la funzionalità di collezioni digitali e digital library (IIIF add-ons e audio/video streaming) che consentono di catalogare e archiviare e poi utilizzare tutti materiali prodotti dall’istituzione. Non a caso è stata scelta dalle università di Princeton, Harward e Cambridge.

Giorgio Costa