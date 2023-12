"Un anno molto difficile. Ma siamo già ripartiti"

Dopo le difficoltà la fiducia nel futuro. E nel presente. "È stato un anno difficile, da lasciarsi alle spalle. Ma siamo già ripartiti". A esserne certa è Emanuela Bacchilega, presidente provinciale Confartigianato.

" Il 2023 è stato ancora una volta un anno difficile. Sembra che questo periodo ‘nero’ non ci voglia abbandonare – dice Bacchilega –. Prima la pandemia di Covid, le vittime e i lockdown, la crisi delle materie prime e dei trasporti intercontinentali, poi l’assurda guerra nel bel mezzo dell’Europa scatenata dalla Russia di Putin, che ha provocato nuovi problemi agli approvvigionamenti ed un notevole incremento dei costi energetici per famiglie e imprese. E poi, nel maggio scorso, una tragica alluvione di cui non si aveva memoria in Romagna, condizionandone capacità di spesa, livelli produttivi, mantenimento degli impegni con la propria clientela".

Continua la presidente: "In questi sei mesi abbiamo spesso sentito parlare di ristori, abbiamo ricevuto assicurazioni di rimborsi al 100%, ma solo nei giorni scorsi è stata attivata la piattaforma per poter inoltrare la richiesta alla struttura commissariale. Ma anche a piattaforma attiva restano importanti criticità, perchè è difficile trovare i tecnici disponibili a redigere le perizie, e con il massimo del ristoro diretto di 40.000 euro, i tempi poi si allungano per il resto affidato ai crediti d’imposta. Ma ce la faremo comunque". Restano per le criticità da affrontare. "C’è però il tema della messa in sicurezza del territorio – evidenzia Bacchilega –. Se è vero che il cambiamento climatico è un dato di fatto, e che dobbiamo attenderci fenomeni atmosferici estremi con sempre maggiore frequenza, è necessario prevedere investimenti importanti nella prevenzione. A famiglie e imprese deve essere data la possibilità di investire con fiducia nelle proprie case e nelle proprie aziende. Occorre una maggiore lungimiranza nella progettazione e realizzazione di opere come invasi e manutenzioni. Su questo punto la nostra Associazione si impegna a tenere alta la guardia delle Istituzioni e degli Enti locali".