Una filiera per le api. In Italia 2 milioni di colonie

Una filiera dell’ape italiana. Il progetto è della Fai, Federazione apicoltori italiani. Ma a realizzarlo c’è a sua volta una ‘filiera’ di enti e istituzioni. Si va dal Ministero dell’Agricoltura che lo finanzia al Centro di referenza nazionale per la tutela e la salvaguardia dell’ape italiana che lo promuove, passando per ’Miele in cooperativa’, il Consiglio nazionale per la ricerca in agricoltura e l’Associazione italiana allevatori api regine.

Il motivo dell’iniziativa è presto dett: l’ape italiana è stata soggetta negli anni ad un processo di evoluzione e variabilità genetica che ha mutato l’identità e il comportamento delle colonie di api allevate nel nostro Paese. La certificazione della sottospecie di appartenenza, dunque, oltre che essere monitorata va registrata alla Banca dati dell’anagrafe apistica nazionale gestita dal ministero della Salute. "Il nostro progetto - chiarisce il presidente della Fai Raffaele Cirone - mira a individuare le aree in cui il patrimonio genetico dell’ape italiana è ancora integro e a introdurre valori standard per il suo riconoscimento e buone pratiche per il suo miglioramento. Solo così potremo valorizzare un patrimonio di interesse collettivo che oggi conta circa due milioni di colonie".

A tutela del settore, oltre che la cura delle specie autoctone, c’è poi anche una rinnovata attenzione sulle politiche di prezzo. A partire dal prezzo minimo sotto il quale, si è deciso, non si può scendere: 5,20 euro per ogni chilo di miele millefiori. Lo applicherà Apicoltura Piana ai proprio produttori. Obiettivi: sostenere gli apicoltori in un momento critico per il settore, garantendo loro il recupero dei costi di produzione, generare i margini necessari da investire in processi sempre più qualitativi e sostenibili sotto il profilo della salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, rendere attrattivo il mestiere dell’apicoltore anche dal punto di visto dei margini di guadagno.

"Auspichiamo che la nostra scelta possa aprire un confronto all’interno del settore che veda impegnate istituzioni, associazioni e operatori – spiega Massimo Mengol – amministratore delegato di Apicoltura Piana. con l’obiettivo di trovare un percorso comune per valorizzare un comparto cruciale per tutto l’indotto agroalimentare".