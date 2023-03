Volti nuovi e grandi chef Le filosofie della cucina incrociano le storie di vita sul palco dell’Accademia

"Il confronto è da sempre uno degli aspetti fondanti della filosofia di Tipicità e, proprio per celebrare questo valore, in occasione del suo ventennale nasce “L’Accademia’’, un’iniziativa introdotta nell’ambito del programma eventi della manifestazione". Con questo annuncio, in occasione dei 20 anni di Tipicità, debuttava una nuova area show. Correva l’anno 2012 e l’Accademia, voleva riaffermare da un lato l’importanza del confronto, dall’altro valorizzare i volti nuovi, i talenti del panorama marchigiano, mettendoli a confronto con grandi chef. Il medesimo concept che, a oltre dieci anni di distanza, torna ad alimentare il programma di quest’area che per tre giorni farà incrociare storie incredibili e percorsi di vita.

La filosofia di vita alla base del chilometro zero raccontato da Silvia Baracchi in un confronto con la Lady Chef marchigiana Barbara Settembri. La valorizzazione dei piccoli produttori locali è anche uno dei punti fermi su cui è strutturato l’approccio dello chef Simone Gottardello.

Davide incontra Golia… no scusate. Davide incontra Davide: da una parte Moioli, che ha perso il suo ristorante a Cantiano nell’alluvione che ha colpito le Marche nel 2022, dall’altra Marchionni che ha aperto, nella Camerino del post sisma, un ristorante che offre percorsi sensoriali esperienziali. Storie di amicizie nate dietro ai fornelli come quella tra il sommo Aurelio Damiani e il giovane Edoardo Evandri che porteranno nel cuore del padiglione un assaggio dell’atmosfera unica della Fattoria Montepacini!

Un tris di stelle made in Marche accenderà la domenica dell’Accademia! Da quella che dal Retroscena di PierPaolo Ferracuti dà lustro al fermano, alle due nuove che dal 2022 illuminano i poli della nostra regione: Enrico Mazzaroni dai Sibillini e Davide Di Fabio da Gabicce. Luce anche sugli astri di domani, con due chef (e gastronomi made in Unicam) Alessandra Scarpetta e Daniel Orso, le storie dei fratelli Antonelli, rispettivamente vincitore del premio San Pellegrino e miglior sommelier delle Marche, fino all’eclettismo che unisce Edimburgo e Senigallia con Markus McGregor.

Con l’ambasciatrice della Mozzarella di Bufala Campana nel mondo, la grande Rosanna Marziale, affiancata dall’offidano GianMarco Di Girolami, parleremo di territori nel piatto e di come le esperienze di vita alimentino costantemente il linguaggio gastronomico. Visioni di territorio proposte anche da Claudio Api e dalla Federazione italiana cuochi. Spazio anche all’orgoglio marchigiano nel mondo con le storie della pastry chef Cristina Passini, del London-based Andrea Angeletti e di Stefano Rullo, pasticcere tolentinate diventato braccio destro di Iginio Massari.