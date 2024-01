Welfare aziendale all’avanguardia

Illumia vanta un’attenzione particolare al tema del welfare aziendale, coltivando il benessere dei propri dipendenti, perché "se i nostri collaboratori hanno il tempo di vivere rapporti forti e importanti fuori dall’azienda, lavorano meglio". La forte impronta di welfare traspare dalle parole del presidente Marco Bernardi, che snocciola l’importanza di un sistema aziendale accogliente, capace di rendere più produttiva la filiera. "Nel campo del welfare siamo molto attivi – spiega il presidente –. Le iniziative che mettiamo in campo, soprattutto rivolte alle lavoratrici madri, sono la flessibilità nel rientro al lavoro e la possibilità di usufruire di un orario giornaliero altrettanto flessibile. Premiamo tutte le mamme che annunciano un nascituro con un bonus di mille euro. Altri supporti sono i summercamp per i figli dei nostri collaboratori svolti proprio qui in Illumia. E poi ci sono altre iniziative standard di welfare, come la possibilità di ricevere la spesa in sede e di avere il lavasecco a domicilio. In più, siamo anche hub delle spedizioni per i dipendenti. Facciamo tutto ciò che possa dare un contributo ad alleggerire la giornata dei nostri collaboratori, per avere più tempo da investire con i propri cari". Illumia registra anche una maggioranza di dipendenti donne.