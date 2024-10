A caccia di droga con il cane: "La mia vita accanto a Ziko. Io e lui siamo in simbiosi"

"Scovare la droga è un gioco". Luca Biagini è agente di polizia locale a Riccione. Nel febbraio del 2018 ha portato a casa un cucciolo di pastore tedesco, Ziko. Da allora la sua vita è cambiata. Oggi Luca e Ziko vengono chiamati anche in altre città dalle forze dell’ordine per cercare quantitativi di droga in operazioni mirate.

Biagini, cosa significa lavorare con un cane anti droga?

"È un allenamento continuo. Io alleno Ziko a trovare la sostanza e le varie sostanze nelle condizioni più disparate. È un lavoro continuo, un po’ come un calciatore che si allena tutti i giorni per migliorarsi in attesa della partita".

E alla fine Ziko segna...

"Abbiamo raggiunto un alto livello di simbiosi e non potrebbe essere diversamente. Se io, come conduttore, non sono motivato durante un’uscita, non lo sarà nemmeno il cane perché lo avvertirà. In quei casi i risultati non arrivano. Invece, anche quando arriva una chiamata alle 3 di notte e si esce, bisogna sempre motivare il cane, e darà il massimo".

Com’è Ziko fuori dal lavoro?

"Stiamo sempre assieme, dorme in casa. Poi ci si allena con il premio finale".

Quale?

"Il gioco, una pallina. Ma non è il semplice gesto del lanciare la pallina. Il premio è lo stare assieme divertendosi, e questo avviene anche durante il lavoro".

Quando lo porta a passeggio le, capita di trovare sostanze?

"Ziko segue la scia, dunque sì, se avverte odori li segue, che siano persone o involucri nascosti. È un cane molto equilibrato, non va contro le persone, per questo viene utilizzato per cercare droga che gli individui possono avere addosso".

In vacanza con o senza cane?

"Ne faccio poche, ma con Ziko".

Guinzaglio sempre in mano.

"Direi che è un cordone ombelicale che ci unisce".

Il ritrovamento che più l’ha sorpresa?

"Ce ne sono stati tanti, l’ultimo a Ravenna. Ci avevano chiamato i carabinieri dopo una sparatoria tra albanesi. A casa di uno di questi Ziko ha trovato 2 etti di cocaina purissima ben nascosti in un deposito accanto all’abitazione".

Andrea Oliva