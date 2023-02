Giovedì Grasso da non perdere quello del 16 anche in centro storico a Formigine: dalle 9 degustazione delle ’Frittelle di baccalà’ e della ’Cherseinta’ (gnocco fritto). Alle 12 degustazione di gramigna con la salsiccia e ’Cherseinta’. Dalle 14 alle 18 degustazione di ’Frittelle di baccalà’, della ’Cherseinta’e patatine fritte. Dalle 14 alle 17 ’Il Giardino delle Bolle’, animazione per bambini. Sempre dalle ore 14 alle 17 animazione per bambini A cura dell’Animazione Gebis. Si prosegue: dalle 15 alle 17 narrazioni per bambini dai 5 ai 10 anni a cura delle insegnanti della scuola primaria ’Ferrari’.