A piedi all’Osservatorio climatico o alla scoperta di undici comuni

Tra le proposte di escursionismo guidato sull’Appennino modenese, in luglio vi sono quelle di ‘Sentieri Comuni’ nella Valle del Dragone e quelle del ’Sentiero dell’Atmosfera’ sul monte Cimone. Partite con successo da Palagano e da Montefiorino, proseguiranno dal 2 luglio da Polinago le tappe del progetto ‘Sentieri Comuni’ che fino a settembre propone in 11 comuni una serie di camminate non competitive all’insegna del divertimento e dell’approfondimento storico, di conoscenza delle attività locali, di paesaggi e tradizioni. A Polinago l’appuntamento del 2 luglio è in notturna, dalle 19 alle 23 alla scoperta di punti panoramici del comune, in particolare il crinale di Serramazzoni e la ’vanga del diavolo’, le splendide viste sulla valle del Rossenna passando per la storica frazione di Casa Marini, dal tramonto allo spuntare delle prime stelle. Seguiranno Baiso (13 luglio ore 9), Lama Mocogno (20 luglio ore 9), Palagano (27 luglio ore 9, Frassinoro (3 agosto ore 9), Carpineti (31 agosto ore 9), Sassuolo (7 settembre ore 9). Unendo la passione per l’escursionismo alla voglia di scoprire i segreti del clima, dal 16 luglio torneranno i ‘mercoledì del ’Sentiero dell’Atmosfera sul monte Cimone’ con escursioni anche il 23 e 30 luglio, poi il 6, 20, 27 agosto. Per conoscere i segreti dell’atmosfera e del clima che cambia, in tali date sarà possibile accedere e visitare l’Osservatorio Climatico del Consiglio Nazionale delle Ricerche e la stazione Meteorologica dell’Aeronautica Militare sulla vetta di Monte Cimone. Il ’Sentiero dell’Atmosfera’, che parte da Pian Cavallaro e raggiunge la vetta di monte Cimone a 2165 metri di quota, porta fino alle porte dei laboratori attraverso un percorso didattico che stimola la riflessione sui temi legati all’ambiente, all’atmosfera ed al clima. Si potranno così visitare le strutture di ricerca per meglio comprendere le misure che sono parte del programma Global Atmosphere Watch dell’Organizzazione Mondiale per la meteorologia. I mercoledì estivi sono occasioni uniche per essere accompagnati lungo il percorso dalle guide ambientali escursionistiche ed essere accolti dai ricercatori nei laboratori scientifici. È indispensabile la prenotazione (sul sito dell’Ente Parchi Emilia Centrale)

g.p.