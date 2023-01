A Rometta tutti i servizi a chilometro zero

di Ylenia Rocco Un piccolo paese in una più grande città, con un centro circondato dai suoi storici – e non solo – negozi, dove tutto ciò che serve è vicino a casa. Ideale per chi la mattina ama passare da Loris ad acquistare il giornale, per chi continua ancora ad apprezzare l’arte dell’artigianato e così passa da Guglielmo per la riparazione dell’orologio o per chi, invece, vorrebbe imparare a cucire e allora fa un salto alla merceria Caluzzi da Cristina, pronta a svelare tutti i segreti del mestiere. Ma anche per chi cerca un ristorante dove mangiare in compagnia di buoni amici e decide di prenotare un tavolo da ’Il Galeone’. Questa è Rometta, anzi è una piccola parte di un grande quartiere. Nel 1995, Loris Bronzati e sua moglie Lauretta Zanni, rilevano ‘l’edicola di Rometta’: "Il quartiere è sempre stato animato dalle numerose attività – raccontano –. Sicuramente il più ricercato per la comodità di avere qualsiasi servizio a portata di mano". Chi quest’anno compirà 28 anni di attività, di persone ne ha viste passare tante: "Rometta è anche il quartiere dei bambini – continuano i coniugi Bronzati – sui quali la nostra attività si è specializzata; nel corso...