A Rometta tutti i servizi a chilometro zero

di Ylenia Rocco

Un piccolo paese in una più grande città, con un centro circondato dai suoi storici – e non solo – negozi, dove tutto ciò che serve è vicino a casa. Ideale per chi la mattina ama passare da Loris ad acquistare il giornale, per chi continua ancora ad apprezzare l’arte dell’artigianato e così passa da Guglielmo per la riparazione dell’orologio o per chi, invece, vorrebbe imparare a cucire e allora fa un salto alla merceria Caluzzi da Cristina, pronta a svelare tutti i segreti del mestiere. Ma anche per chi cerca un ristorante dove mangiare in compagnia di buoni amici e decide di prenotare un tavolo da ’Il Galeone’.

Questa è Rometta, anzi è una piccola parte di un grande quartiere. Nel 1995, Loris Bronzati e sua moglie Lauretta Zanni, rilevano ‘l’edicola di Rometta’: "Il quartiere è sempre stato animato dalle numerose attività – raccontano –. Sicuramente il più ricercato per la comodità di avere qualsiasi servizio a portata di mano". Chi quest’anno compirà 28 anni di attività, di persone ne ha viste passare tante: "Rometta è anche il quartiere dei bambini – continuano i coniugi Bronzati – sui quali la nostra attività si è specializzata; nel corso degli anni abbiamo visto tanti fanciulli diventare poi genitori, oggi arrivano con i loro piccoli. Questo è veramente bello". Ma l’edicola di Rometta è anche tra le più longeve di Sassuolo, soprattutto in un mondo proiettato verso il digitale: "Abbiamo aggiunto qualche servizio in più, per esempio quello di essere un punto di ritiro per i prodotti Amazon, e non abbiamo mai smesso con le consegne a domicilio: fondamentale qui è il contributo dei miei suoceri che ogni mattina alle 6, in bicicletta, consegnano a bar e privati i nostri prodotti".

Proprio di fronte, all’angolo tra via Rometta e Largo Verona, c’è la ‘Macelleria Vigoriti’, una chicca degli anni 50’: "Una volta era la macelleria del quartiere, oggi, con la grande distribuzione, le abitudini sono cambiate – sottolineano Giovanni Vigoriti e la moglie Katia Cubattoli –. Ma tutto sommato sono rimasti fedeli i clienti del nostro quartiere; mi piace Rometta – continua Giovanni – ci lavoro bene e la pensione la attendo qui, dietro questo bancone". Cristina Mesini e Franco Caluzzi hanno aperto la loro ‘Merceria Caluzzi’ nel 1992: "Il primo corso di cucito è stato quello sartoriale – ricorda con il sorriso Cristina –, lo si faceva una volta alla settimana e si radunavano circa otto persone. Oggi invece organizzo corsi individuali ma questo perché il negozio rispetto all’inizio si è ‘ristretto’: abbiamo tanti articoli esposti, un tempo erano le sole macchine da cucire a farla da padrone, tutta un’altra cosa". E nel retro della merceria si articola lo storico laboratorio di Franco: "Da quando abbiamo aperto riparo qualsiasi macchina da cucire, questa è la mia seconda casa".

Ma ancora più antica è l’orologeria-laboratorio Moscardini: "La comprò mio padre nel 1970 – racconta Guglielmo, il figlio, ormai in pensione ma ancora attivo nella sua orologeria – Fu mio padre a chiamarmi a lavorare con lui e da allora non ho più smesso. Oggi la parte più bella del mio mestiere è sistemare gli orologi degli anni ’50 e se qualche volta fatico a trovare la soluzione per riparare un orologio seguo il consiglio di mio padre: mi fermo e ricomincio solo dopo un paio d’ore".

Il quartiere di Rometta però non è solo commercio, è anche attività fisica, con il gruppo ‘Rometta Cammina’: "Eravamo in sei, attualmente siamo 140 iscritti – racconta la fondatrice Graziana Pietri, e proprietaria del laboratorio ‘Tendenze’ –. Ci troviamo tutti i lunedì e mercoledì sera, percorrendo i parchi sassolesi, mentre il sabato ci aggreghiamo ad eventuali podistiche. Il gruppo è nato dall’idea di movimentare il quartiere, per tenere mente e corpo ben allenati cogliendo l’occasione per imparare a conoscerci, oggi camminano assieme a noi anche i residenti di altri quartieri e comuni".