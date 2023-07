A tutto volley, 400 atleti per le finali del Csi

di Stefano Fogliani

Volley, sempre volley, fortissimamente volley. Il distretto ceramico ha dato segno di sè, in campo, con la vittoria della Polisportiva Maranello nella categoria Top Junior Femminile, ma Sassuolo è stata ugualmente protagonista, fuori dal campo, di un’intensissima settimana di pallavolo. Che si è chiusa, dopo quattro giorni di gare, domenica con la cerimonia di premiazione tenutasi presso il Palapaganelli, e ha fatto calare il sipario sulle finali scudetto del volley Csi. Trenta squadre in lizza, provenienti da 13 diverse regioni in rappresentanza di 22 comitati regionali, oltre 400 atleti in campo, arbitrati da 21 direttori di gara, a disputarsi fino all’ultima palla le finali dei tabelloni Open maschile, Open femminile, Open misto e Top Junior femminile. Ed uno sforzo organizzativo notevole, che ha visto Sassuolo e i comuni limitrofi mettere a disposizione delle squadre, provenienti da tutta Italia, ben otto diverse strutture: tre – il già citato Palapaganelli, la palestra della Consolata e quella di San Michele – a Sassuolo, poi il Palasport A.Maglio e la palestra Ferrari di Fiorano, la palestra comunale di Corlo e la ‘Palmieri’ di Magreta oltre alla palestra delle ‘Stradi’ di Maranello. Sassuolo, oltre che l’epilogo, ovvero la cerimonia di premiazione, ha ospitato anche il quartier generale dell’organizzazione – di stanza presso l’hotel B&B – e la conferenza stampa di presentazione dell’evento, che al contenuto tecnicoagonistico – non indifferente – ha aggiunto anche un’importante funzione di promozione territoriale, grazie ad oltre 400 presenze per oltre 2.500 pernottamenti (l’incoming della manifestazione è stato gestito da Modenatur) presso le strutture di Sassuolo, Fiorano Maranello e Formigine. "È stato davvero un onore per Sassuolo poter ospitare le finali del Campionato Nazionale, con le premiazioni al Palazzetto: grazie al Csi per aver scelto il distretto ceramico per questa fase finale che è stata davvero emozionante e che ha visto atleti giovani e meno giovani gareggiare nelle nostre strutture", le parole dell’assessore allo Sport del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri che, insieme ai suoi colleghi di Fiorano, Formigine e Maranello non ha mancato alla cerimonia di premiazione che ha visto intervenire, oltre che i rappresentanti del Csi – tra questi il consigliere nazionale Giovanni Scarlino – e il consigliere regionale Giulia Pigoni, anche due ex atleti ben conosciuti dalle nostre parti come Andrea Sartoretti e Barbara Fontanesi. Per la cronaca i singoli tornei sono stati vinti dalla Polisportiva Maranello, che ha fatto suo il Top Junior Femminile (terzo classificato il Volley Pavullo), dai maceratesi del Puma Volley nell’Open misto (battuta in finale la River Volley Piacenza), mentre gli Open Maschili – dove ha ottimamente figurato la terza squadra delle nostra provincia , ovvero il Viva Villa Volley – e Femminili sono andati rispettivamente ai siciliani del Liotri Volley e alle campane del Cava dei Tirreni Volley. Ma il dato lo forniamo giusto per la cronaca perché, se è stato bello vincere per chi ha vinto, anche solo partecipare ad una manifestazione del genere, e lo si è visto bene dai ‘cinque’ che si scambiavano le diverse squadre nell’avvicendarsi sul campo da gioco del Palaganelli, allestito ad hoc per le premiazioni, è stato come vincere. I valori, del resto, quando si parla di sport made in Csi, sono quelli.