Academy, duecento ragazzi e nuove sfide

La stagione del ritorno del Carpi in Serie C è stata anche quella della rinascita della filiera completa del settore giovanile biancorosso con 6 squadre al via. La mancata iscrizione dell’estate 2021 con il successivo fallimento del vecchio Carpi Fc aveva infatti portato alla diaspora totale di oltre 300 ragazzi del florido settore giovanile biancorosso, che si sono accasati nelle società della zona (con una perdita per il valore dei cartellini dei ragazzi di quasi un milione di euro) e nei primi due anni il Carpi, ripartito da zero, aveva allestito solo due formazioni, Juniores e Allievi.

Fin dalla prima conferenza stampa post insediamento il patron Claudio Lazzaretti aveva fissato come obiettivo del suo progetto calcistico quello della ripartenza in toto dei più piccoli, col mirino nella prossima stagione sull’allestimento anche di una squadra femminile.

La rinascita è stata resa possibile dall’accordo con la Cabassi Union Carpi, la società di Santa Croce con cui è nata una florida collaborazione che ha portato quasi 200 giovani atleti a vestire i colori biancorossi potendo utilizzare i campi "Sigonio" e "Marri" di Santa Croce e in più ha permesso di dare vita alla Academy biancorossa per i più piccoli. Un lavoro durato 45 giorni la scorsa estate coordinato dal dg Enrico Bonzanini, dal responsabile dell’area tecnica Gianni Pellacani e dal responsabile del settore giovanile Ruggero Bellini, al cui fianco hanno lavorato anche il direttore sportivo Stefano Turcato e il coordinatore della preagonistica e attività di base Luca Alberini.

Sei sono state le squadre che hanno difeso i colori biancorossi: la Juniores Nazionale affidata a Roberto Corradi, gli Allievi 2008 di Filippo Benatti, i Giovanissimi 2009 di Michele Sommella, due squadre di Esordienti (2011 e 2012) guidate da Luca Alberini e Davide Magni e i Pulcini 2014 di Falcon.

Una stagione ricca di soddisfazioni anche sportive, che ha visto i Giovanissimi 2009 di mister Sommella trionfare nel proprio girone e poi aggiudicarsi anche il titolo regionale battendo a Nonantola per 3-0 nella finale il Saliceta con le reti di Iannella, Pellacani e Abaslami. Dopo una grande marcia nel girone (22 vittorie in 26 gare, 138 reti segnate e 15 subite) chiuso in vetta a +3 sulla Saliceta, il Carpi aveva piegato al "Sigonio" in semifinale l’Audax Casinalbo per 3-2 grazie ai gol di Zanini (doppietta) e La Manna.

Un gruppo affiatato e vincente che ha poi deciso, di tasca propria, di regalare una maglia personalizzata al mitico Ivaldo Cavallotti, custode del campo "Sigonio", che assieme a Edda Vignoli e Gianni Casarini è uno dei tanti preziosi volontari che sono il cuore pulsante del settore giovanile biancorosso.

"Il bilancio di questa stagione è più che soddisfacente – spiega Pellacani – la proprietà ci aveva chiesto di riorganizzare la filiera ed è stata una corsa contro il tempo. Le sei squadre sono state protagoniste tutte di campionati all’altezza e un grazie speciale va ai ragazzi, alle loro famiglie, ai volontari, collaboratori e staff. Ora ci aspettano nuove sfide con il salto in C: la rinascita della Primavera, poi le squadre nazionali per Under 17 e Under 15, oltre al femminile. Ma la società è pronta".

Davide Setti