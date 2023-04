Adriatico, un mare da proteggere "Salvaguardare la biodiversità"

Il Mediterraneo, e in particolar modo l’Adriatico, è considerata un’area molto sensibile ai cambiamenti climatici e si sono già manifestati una serie di problemi sulle risorse naturali tra cui l’acqua. L’aumento delle temperature ha avuto conseguenze rilevanti su molte specie vegetali ed animali, modificando i propri areali di distribuzione, ma siccome non tutte le specie rispondono allo stesso modo agli stress, vi sono rischi di sfasamenti fra le varie componenti delle comunità, con possibile perdita di biodiversità o eventuale collasso di alcuni ecosistemi. Questo problema è amplificato dalla forte frammentazione degli habitat naturali dovuta ad ostacoli di origine antropica (città, autostrade, alvei fluviali artificiali), che possono impedire gli spostamenti e provocare estinzioni. Proprio per questo tra gli obiettivi principali della Regione Marche per "salvaguardare la vità sott’acqua c’è quello di arrestare la perdita di biodiversità garantendo una gestione sostenibile delle risorse naturali". Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali vanno quindi di pari passo.

Il cambiamento climatico in corso sta avendo numerosi impatti sulle attività economiche ponendo il tema della sostenibilità dell’industria attraverso misure per ridurre i consumi di energia, per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, per ridurre gli impatti generati dal consumo di risorse e dai rifiuti attraverso la promozione dell’economia circolare, per migliorare la qualità delle città con azioni di rigenerazione urbana e lo sviluppo di una mobilità sostenibile. Tali innovazioni, per la Regione, devono agire in linea con la diffusione di una cultura scientifica appropriata. Diventa quindi fondamentale finanziare e promuovere ricerca e innovazione sostenibili.

Vanno quindi garantiti la tutela degli ambienti acquatici, la disponibilità e la qualità delle acque in linea con le esigenze del territorio. In sostanza, è necessario promuovere "una gestione sostenibile delle risorse marine e del territorio costiero".

L‘Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, al punto numero 14, indica infatti l’obiettivo di conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile. La quota globale delle risorse ittiche in condizioni di sostenibilità biologica è scesa dal 90% del 1974 al 67% nel 2015. Per l’Italia la situazione migliora fino al 2015 per poi peggiorare drasticamente nel biennio successivo, soprattutto per via del sovrasfruttamento degli stock ittici, il cui dato si attesta all’83,3% rispetto a una media europea del 42%.

L’obiettivo 14 mira a ridurre in modo significativo entro il 2025 tutti i tipi di inquinamento marittimo e a portare a un livello minimo l’acidificazione degli oceani. Gli ecosistemi marini e costieri dovranno essere gestiti e protetti in modo sostenibile.

La Regione Emilia-Romagna con la recente istituzione della prima area SIC marina conferma invece la volontà di favorire la conservazione e la tutela degli ecosistemi costieri e marini quali strumenti anche per una migliore promozione e valorizzazione turistica delle aree di elevato pregio naturalistico, perseguendo l’equilibrio tra il mantenimento e la conservazione degli ambienti naturali e lo sviluppo delle attività antropiche, prevenendo e riducendo in modo significativo l’inquinamento del mare, dei fiumi e dei torrenti, preservandoli dalla plastica e dai rifiuti provenienti dalle attività terrestri e marine. Allo stesso tempo l’azione di governo regionale è finalizzata a migliorare lo stato degli ecosistemi e assicurare uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive che favorisca condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili. Incentivando un utilizzo del mare sostenibile.

A entrambe le regioni è richiesto un passo avanti per le aree marine protette.