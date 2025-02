Aeroporto, scuole di volo e il turismo decolla

di Maria Silvia Cabri

"Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo, perché là è stato e là vuole tornare". La frase di Leonardo da Vinci esprime pienamente quello che è lo spirito che anima i soci e gli appassionati che frequentano l’aeroporto civile statale ‘Giulio Paolucci’ di Pavullo del Frignano, situato in località ‘I Piani di Pavullo ‘, a circa 2 chilometri a sud del capoluogo. Una passione che ha radici centenarie: nel primo dopoguerra, infatti, per la particolare morfologia e per le favorevoli condizioni meteorologiche, questa zona ha suscitato l’interesse di Luigi Teichfuss e Umberto Nannini, appassionati di aeronautica e in particolare del Volo a Vela. Così nel 1923 sono iniziati i primi lavori di sistemazione e ben presto l’aeroporto è diventato la prima sede della Scuola d’Italia per il Volo a Vela, nonché punto di riferimento nazionale per la Regia Aeronautica. Come spiega Roberto Gianaroli, presidente dal 1987, "il nome è stato scelto in onore del primo allievo caduto nel 1928 sul campo per incidente di volo". Il 5 agosto 1944 il Paolucci è stato totalmente distrutto dalle truppe tedesche durante la loro ritirata: ma i pavullesi non si sono arresi e hanno attivamente operato per ripristinare uno dei loro ‘gioielli’ che, tra vari interventi di ripristino, è tornato pienamente al suo splendore il 5 agosto 2005. A oggi sono 96 gli iscritti a quello che è considerato il più grande aeroclub dell’Emilia-Romagna.

"Il nostro aeroporto – prosegue Gianaroli – rappresenta un punto di riferimento strategico per l’aviazione generale e per il business aviation, l’addestramento al volo e il supporto alle operazioni sanitarie e di emergenza. La struttura accoglie infatti aeroplani da turismo e business aviation, con un forte impatto positivo sull’indotto economico locale, in particolare nei settori della ristorazione e dell’accoglienza. Grazie alla presenza di tre scuole di volo certificate (quella tradizionale, per il volo a vela e a motore), l’aeroporto è diventato un catalizzatore per gli appassionati di aviazione, compresi coloro che da tutta Italia e dall’estero si recano qui per il volo in autonomia".

Sotto questo aspetto, un significativo servizio garantito ai piloti è quello del rifornimento di carburante ‘pubblico’, a disposizione di tutti e non solo dei soci. "L’attività di aviazione – aggiunge il presidente – costituisce anche un forte volano per tutta la società nel suo complesso, anche per le persone che non sono coinvolte nelle operazioni di volo in maniera diretta o quotidiana". Ancora, l’infrastruttura ospita, tra le molteplici attività di servizio, la quarta base di elisoccorso dell’Emilia-Romagna (insieme a Bologna, Parma e Ravenna), e l’unica dotata di verricello per operare in aree montane e ostili.

"Questo settore assicura alla popolazione della zona un livello di assistenza sanitaria paragonabile a quello delle grandi città, offrendo interventi tempestivi in situazioni critiche. Non solo: l’aeroporto è operativo anche in orario notturno dal 2017, potenziando ulteriormente le capacità di intervento".

Di rilievo è anche la collaborazione con il Corpo dei Vigili del Fuoco, grazie alla creazione di un centro di addestramento DOS (Direttori delle Operazioni di Spegnimento), uno dei due presenti in Italia.

L’aeroporto di Pavullo guarda al futuro con ambiziosi progetti di sviluppo: la costruzione di una struttura alberghiera interna, una nuova torre di controllo e un raccordo parallelo alla pista, l’espansione dell’area dedicata all’elisoccorso e la realizzazione di un nuovo bar panoramico al servizio dei piloti e dei cittadini, che consentirà di raddoppiare l’offerta di ristorazione e accoglienza sia invernale sia estiva.