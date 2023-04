Aido, un gesto d’amore per salvare altre vite

Domenica 16 aprile sarà la Giornata Nazionale per la Donazione degli Organi, una ricorrenza che si ripete ormai dal 2001 celebrata in molte piazze italiane, tra cui anche Carpi, dove opera uno dei gruppi comunali AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule ODV) più numerosi della provincia di Modena. Il Gruppo comunale di Carpi nacque il 26 febbraio 1976, esattamente tre anni dopo la fondazione di AIDO Nazionale. Lo scorso 26 febbraio, pertanto, il sodalizio ha festeggiato le 47 candeline.

Alla presidenza del gruppo fu chiamato allora Sigifredo Gualdi, nominato nel corso del consiglio direttivo del 24 marzo 1976, in occasione della prima riunione successiva all’assemblea di fondazione. Questo appartiene ormai alla storia. L’attualità è rappresentata da una associazione con oltre 3.400 iscritti, per regolamento tutti carpigiani (57,5% donne e 42,5% maschi), che ha saputo conservare intatto lo spirito delle origini. Ovvero, promuovere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule; promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi; provvedere alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.

A queste finalità l’associazione, che in Italia quasi ovunque vive in simbiosi con gli amici dell’Avis, e anche a Carpi ne condivide la sede in via Nuova Ponente 22B, non è mai venuta meno come ci spiega il presidente Eugenio Davolio, biologo, volontario AIDO da metà degli anni Ottana, subentrato alla guida dal Gruppo di Carpi nel 2020, dopo aver ricoperto in precedenza dal 2026 al 2019 l’incarico di segretario e aver concluso ancor prima alcuni altri mandati da presidente.

"In generale ogni anno abbiamo due appuntamenti fissi – ci spiega Davolio – in cui organizziamo dei punti informativi in luoghi pubblici molto frequentati come Piazza Martiri e i principali supermercati cittadini. Coincidono con la Giornata Nazionale per la Donazione degli Organi in primavera e la Giornata Nazionale del SÌ, indetta annualmente fra fine settembre e inizio ottobre. Oltre a questi due eventi, organizziamo eo partecipiamo a incontri con gli studenti delle scuole superiori, incontri con la cittadinanza, punti informativi periodici in piazza Martiri per farci conoscere dai cittadini ed eventi in collaborazione con altre Associazioni (ad es., AVIS, ADMO, ecc.), il Comune di Carpi (ad es., il progetto ’Una Scelta in Comune’, ecc.) e l’Ausl Modena".

Obiettivo della associazione è, infatti, la promozione di campagne di sensibilizzazione ed informazione, la collaborazione per la diffusione della pratica dei trapianti di organi, tessuti e cellule a scopo terapeutico e la promozione e partecipazione ad attività di formazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule.

Oggi l’81,1% degli iscritti di Carpi ha più di 50 anni. "Questo dato – si affretta a spiegare Davolio – risente però del fatto che la maggior parte delle iscrizioni avvenne nei primi 15-20 anni di vita del gruppo e quegli iscritti allora 20-30-40enni oggi sono 60-70-80enni. Ma i nuovi iscritti ogni anno sono invece per larghissima parte giovani e ’giovani adulti’, che sono nettamente più sensibili rispetto a quelli più anziani". Cosa l’ha spinta ad aderire ad AIDO chiediamo a Davolio? "La mia ’religione sociale’, ovvero che io sto bene solo se anche gli altri stanno bene, rifacendosi al concetto filosofico di origine africana di ’Ubuntu’. Questa esperienza, cominciata ormai 40 anni fa, è stato un avvenimento naturale per me, che ho da sempre avuto un’inclinazione a unire e costruire. Essere riuscito a farlo per 40 anni è stato gratificante".

AIDO Carpi è aperta con la presenza dei volontari al sabato 10.00-12.00. Telefono: 392 6547315; e -mail: [email protected]; PEC: [email protected] Sito Internet: https:www.aido.it Facebook: AIDO Carpi.

Si possono effettuare donazioni versando sul conto: IT 57 X 06230 23300 000044008703.

Alberto Greco