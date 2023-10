Alessandro Scarponi: "Ora punto in alto. Serie A di basket e laurea i miei sogni nel cassetto"

di Giuseppe Catapano

Passi da gigante. No, il riferimento non è al suo metro e novantacinque di altezza. Alessandro Scarponi, vent’anni da compiere il prossimo gennaio, di strada ne ha già fatta tanta nel basket. Partendo da Riccione. È uno dei protagonisti della Rinascita Rimini che nella passata stagione ha conquistato i playoff in serie A2 e quest’anno punta a fare (almeno) altrettanto. Ma Scarponi guarda anche oltre, con il sogno nel cassetto di giocare un giorno in serie A. Un riccionese a canestro, cresciuto col mito di Kobe Bryant e con una certa forma di venerazione nei confronti di un altro suo idolo, Carlton Myers.

Partiamo dalla sua stagione con la Rinascita: quali obiettivi personali e di squadra?

"L’obiettivo di noi giocatori e della società è quello di riuscire a fare meglio dello scorso anno. Per quanto mi riguarda, voglio essere all’altezza delle maggiori responsabilità che mi sta dando il coach Mattia Ferrari. Punto a migliorare e a dimostrare che, nonostante sia ancora molto giovane, posso essere protagonista in serie A2".

A proposito, quale è il suo rapporto con l’allenatore?

"Coach Ferrari mi conosce bene, sono con lui da tre anni. Mi sta accompagnando nel percorso di crescita, per me è una guida".

Intanto si sta facendo strada anche nelle Nazionali giovanili. Cosa si prova nel vestire la maglia azzurra?

"Una grande emozione. Sono stato convocato in Under 20, sarebbe bellissimo partecipare agli Europei la prossima estate".

Ha amici nella pallacanestro, o ‘solo’ colleghi?

"Io e Matteo Visintin abbiamo fatto insieme tutta la trafila nelle Nazionali giovanili. Lui è un amico, ci sentiamo spesso anche se durante la stagione sportiva non riusciamo a incontrarci. È stato qui a Riccione".

E gli americani della Rinascita cosa le dicono della sua città?

"La conoscono. Soprattutto per le discoteche...".

Non ha mai fatto da guida a uno di loro?

"Jazz Johnson l’anno scorso ha visitato la città".

Impressioni?

"Mi ha detto che Riccione sembra una piccola Miami".

Insomma, ha gradito. Ma lei è tipo da discoteca?

"Poco. Ho altre passioni".

Quali?

"Leggere, guardare film, ascoltare musica. Suono anche la chitarra. Mi piace il rock, Bruce Springsteen è il mio cantante preferito".

È stato a Ferrara al suo concerto?

"Avrei voluto esserci. Ma avevo una partita...".

E gli studi?

"Mi sono diplomato al liceo scientifico e mi sono iscritto alla facoltà di Economia di un’università online. Questo perché avrei una certa difficoltà a seguire i corsi in presenza, conciliando quest’attività con gli allenamenti. Ma la laurea è un altro dei traguardi che vorrei raggiungere".

Che rapporto ha con Riccione?

"La amo semplicemente perché è la mia città. Da giocatore di basket giro l’Italia e posso dire che altrove non ci sono posti così. Anzi, mi rendo conto di essere fortunato a vivere qui. Il mare fa la differenza".

Dove si vede fra cinque anni?

"Su un campo da basket".

Sempre di casa a Riccione?

"Dipende da quale sarà l’evoluzione della mia carriera. Per ora ho scelto di restare a Riccione, pur dovendo recarmi a Rimini o a Santarcangelo ogni giorno per gli allenamenti. È dura fare il pendolare, ma ormai mi sono abituato".

Si dice che i riccionesi abbiano una marcia in più...

"Questo non lo so. Però siamo abituati a confrontarci con persone di tutta Italia, e anche dall’estero, che vengono qui in estate. Questo è indubbiamente un vantaggio".

Da un riccionese a un riminese: Carlton Myers. Cosa rappresenta per lei?

"Un idolo, un punto di riferimento. Sono nato nel 2004 e, da bambino piccolo, l’ho visto giocare nell’ultimo periodo della sua carriera. Quello che ha fatto è straordinario. Ho visto un documentario in tv dedicato alla vittoria dell’Italia agli Europei del 1999, con Carlton tra i protagonisti. Bellissimo".

Ha conosciuto Myers?

"Sì e mi ha dato dei consigli: mi ha detto che bisogna lavorare duro, a testa bassa, e di restare umile. È così che i risultati arrivano".

C’è un giocatore che l’ha fatta innamorare del basket?

"Kobe Bryant. Ho negli occhi la finale Nba del 2010 vinta dai Lakers contro i Celtics. Kobe straordinario, immenso. Un mito".