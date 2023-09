’All you can eat’ al Malto, tigelle illimitate

Piatti tradizionali, prodotti locali lavorati a mano e atmosfera conviviale: è questa, in poche parole, la filosofia con cui il ristorante Malto serve i suoi clienti, nel cuore di Carpi. Aperto dal 2015 in piazza Garibaldi, il Malto propone le classiche ricette della cucina emiliana: primi, secondi e soprattutto gnocco e tigelle, specialità indiscussa del locale, il tutto rigorosamente preparato utilizzando prodotti a km 0. "Quando abbiamo aperto il locale – racconta il titolare, Matteo Righi – volevamo ricreare l’atmosfera che si respirava nelle case delle nostre nonne: tavola imbandita, cibo di qualità e ambiente gioviale". È proprio questa l’idea che viene realizzata sia nella scelta degli ingredienti, sia in quella del menù che, per quanto riguarda gnocco e tigelle, segue la formula "all you can eat". "La maggior parte dei prodotti che usiamo – spiega Righi – sono a km 0: ad esempio, per quanto riguarda le tigelle, prepariamo gli impasti con le farine dello storico Molino Verrini di Carpi, che ci permettono di realizzare un alimento di alta qualità. Rispetto al menù, credo che la scelta dell’all you can eat si sposi perfettamente con quel senso conviviale tipicamente emiliano: i clienti si siedono, sanno quanto spenderanno, possono rilassarsi e mangiare quanto vogliono. Quando ho aperto il locale eravamo indecisi, ma oggi posso dire che molte persone lo apprezzano". Garantire qualità ed efficienza non è semplice, specialmente quando si parla della preparazione delle crescentine, che richiede uno sforzo notevole. "Realizziamo circa 800 tigelle al giorno – prosegue Righi – e non è semplice: prepararle richiede grande attenzione perché vanno curate una per una durante tutto il processo, dalla lievitazione alla cottura". Il ristorante Malto, grazie alla collaborazione con Deliveroo, lavora anche sull’asporto e le consegne a domicilio, nonostante alcune difficoltà: "Consegnare a casa il gnocco fritto è molto complicato – afferma il titolare – perché è un cibo delicato che richiede spazio e si rovina facilmente". Per quanto riguarda i costi, Righi racconta le difficoltà di questi anni, comuni a tutto il settore della ristorazione: "Il Covid e il caro bollette sono stati molto difficili: inizialmente ci siamo scontrati con la diffidenza dei clienti che, appena terminata la pandemia, spesso preferivano stare a casa, poi sono arrivati i rincari delle materie prime. Oggi ci sforziamo per tenere i prezzi bassi, ma non è sempre possibile: quando le bollette sono aumentate, il costo dei prodotti che normalmente acquistavamo è lievitato, ma ora che i prezzi dell’energia sono scesi, non è diminuito".

Nonostante le difficoltà successive alla pandemia alle quali a Carpi si è aggiunta anche la chiusura di corso Roma, piazza Garibaldi è ormai diventata un punto di riferimento importante per la movida carpigiana, grazie alla sinergia che si è creata tra gli esercenti.

"Fortunatamente – conclude il titolare – collaboriamo con tutti i titolari dei locali della piazzetta, siamo amici, siamo cresciuti insieme e riusciamo a promuovere eventi per valorizzare questo splendido spazio. Progetti per il futuro? Con la collaborazione di altri soci, mi piacerebbe aprire un locale a Modena".

Jacopo Gozzi