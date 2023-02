Allarme costo della vita Bologna è un modello Ma tra bollette e crisi soffre un abitante su due

Bologna è la prima della classe secondo l’ultimo report de Il Sole 24 Ore. Ma anche le prime della classe soffrono. Se, infatti, la qualità della vita è al top, c’è comunque un 55 per cento della popolazione made in Bo che non è proprio soddisfatta della propria fonte di reddito. Tradotto: teme di non arrivare a fine mese. Che fare? Stando alla recente indagine ’Bologna 3Zero’ – che Confcooperative e Nomisma hanno voluto sviluppare in collaborazione con la Fondazione Yunus, creata dal premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus – nulla è perduto se la comunità è coesa e se il welfare si evolve.

Il primo step dello studio (gli altri sono ’0 Carbon’ sulla sostenibilità e ’0 Land use’ sulla rigenerazione urbana) parte dal concetto di ’zero povertà’, ovvero la lotta alle disuguaglianze e la promozione del welfare di comunità. Da qui emerge un dato che sorprende: un bolognese su due infatti – l’indagine è su scala metropolitana – ritiene il suo reddito inadeguato rispetto al costo della vita. Colpa, certamente, anche delle bollette visto che il 55% degli interpellati ha registrato un aumento di almeno il 50 per cento, alle quali si aggiungono inflazione e caro-benzina. Insomma, abbastanza per rendere più complessa la situazione delle famiglie bolognesi.

Se, infatti, il 59% le ha pagate "senza alcuna difficoltà", il restante 41% ha ammesso la fatica nel saldare le utenze, mentre l’11 per cento si è trovato ad affrontare ritardi nel pagamento. Da qui, pensando ai prossimi 12 mesi, l’81% dei bolognesi è corso ai ripari, programmando il taglio di altre spese legate al tempo libero, mentre il 74% ridurrà i costi per le attività culturali o nel 60% ridurrà il budget per lo sport. Nel 36% dei casi c’è chi ’taglia’ anche sulle spese sanitarie, mentre il 22% sull’istruzione.

Più incoraggianti i numeri che emergono dal secondo risvolto della prima indagine, quelli legati alle esperienze delle cooperative associate a Confcooperative. Ebbene, la luce arriva dagli strumenti adottati dalle aziende a sostegno di soci e dipendenti.

Per il 55% si tratta di percorsi formativi, per il 50% invece compaiono sia lo smart working, sia la flessibilità oraria. Marco Marcatili, responsabile Sviluppo di Nomisma, sul tema aveva spiegato che, comunque, per Bologna, nononostante la complessità del periodo, si poteva guardare il bicchiere mezzo pieno.

"L’indagine – spiega – mostra che il Covid ha cambiato tutto, il lavoratore autonomo non si sente più al sicuro come in passato. L’aumento delle bollette è un attentato sia ai percorsi di autonomia e imprenditorialità, sia a percorsi di consolidamento. Faccio un esempio: prima del Covid c’era chi aveva tentato di spostarsi con l’alimentazione totalmente sul biologico. Oggi, con questo picco dei costi, sostenere certe spese non è più possibile". Poi c’è il capitolo dei tagli ’consapevoli’: se le bollette vanno alle stelle, "ci sarà una contrazione dello ’svago’". Ma la preoccupazione maggiore, spiegava Marcatili, è soprattutto "la riduzione delle spese sanitarie e dell’istruzione".

A fronte di questa grande incertezza, servono più aiuti alle famiglie. Da qui, il fronte delle cooperative dà risposte incoraggianti. "Dal report si vede chiaramente che il mondo cooperativo può anticipare alcune di queste pressioni, con strumenti significativi come sostegni straordinari al reddito, flessibilità degli orari, percorsi formativi e anche momenti aggregativi come feste in luoghi di vita veri. Una delle risposte a questa crisi – conclude Marcatili – è sicuramente lo sviluppo di un welfare più evoluto", dice Marcatili.

In soldoni, ha spiegato in un’intervista Daniele Ravaglia, presidente di Confcooperative, "le fragilità non vanno sottovalutate", tant’è che il "40 per cento delle coop intervistate ha già aumentato i salari o conta di farlo a breve".