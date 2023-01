Allarme costo della vita Bologna è un modello Ma tra bollette e crisi soffre un abitante su due

Bologna è la prima della classe secondo l’ultimo report de Il Sole 24 Ore. Ma anche le prime della classe soffrono. Se, infatti, la qualità della vita è al top, c’è comunque un 55 per cento della popolazione made in Bo che non è proprio soddisfatta della propria fonte di reddito. Tradotto: teme di non arrivare a fine mese. Che fare? Stando alla recente indagine ’Bologna 3Zero’ – che Confcooperative e Nomisma hanno voluto sviluppare in collaborazione con la Fondazione Yunus, creata dal premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus – nulla è perduto se la comunità è coesa e se il welfare si evolve. Il primo step dello studio (gli altri sono ’0 Carbon’ sulla sostenibilità e ’0 Land use’ sulla rigenerazione urbana) parte dal concetto di ’zero povertà’, ovvero la lotta alle disuguaglianze e la promozione del welfare di comunità. Da qui emerge un dato che sorprende: un bolognese su due infatti – l’indagine è su scala metropolitana – ritiene il suo reddito inadeguato rispetto al costo della vita. Colpa, certamente, anche delle bollette visto che il 55% degli interpellati ha registrato un aumento di almeno il 50 per cento, alle quali si aggiungono inflazione e caro-benzina. Insomma,...