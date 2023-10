All’Auditorium Loria una rassegna sul legame tra cinema e cibo

Torna ‘Foodamentale’, la rassegna cinematografica dedicata al rapporto tra cibo e cultura, organizzata dall’associazione ‘Amici del Fegato’ APS, in collaborazione con i Manga Beats e la farmacia ‘Della Speranza’ e il patrocinio del Comune. Il ciclo prevede la proiezione di tre film, all’Auditorium Loria di Carpi (tre sabati di ottobre, il 14, il 21 e il 28, con inizio alle 20), seguiti da un dibattito con medici e nutrizionisti. Il primo film in programma (sabato 14 ottobre) sarà ‘The Whale’ (Brendan Fraser ha vinto l’Oscar nel 2023 come migliore attore protagonista).