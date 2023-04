All’insegna del ’Dop’, viaggio nelle 35 acetaie

di Maria Silvia Cabri

Sassuolo e il suo distretto terra di… aceto balsamico. Se si è soliti collegare i quattro comuni di Sassuolo, Maranello, Fiorano e Formigine al mondo della ceramica, esiste un’altra importante realtà che non va sottovalutata: quella dell’aceto balsamico tradizionale di Modena Dop, di cui il distretto di Sassuolo è fiero rappresentante. "Sono 35 in totale le acetaie in questo distretto – racconta Enrico Corsini, presidente Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop – di cui quattro sono quelle comunali". L’Acetaia comunale di Sassuolo, intitolata al suo fondatore Ettore Cuoghi, si trova nella corte del Castello di Montegibbio; quella di Formigine è ubicata nel sottotetto di Villa Benvenuti, ed è stata intitolata a Francesco Aggazzotti, primo sindaco di Formigine nell’Italia Unita, avvocato, agronomo ed enologo. Quella di Maranello ha sede a San Venanzio, mentre nella Torre Pentagonale del castello di Spezzano è collocata l’acetaia comunale di Fiorano. "Queste sono quelle ‘istituzionali’ – prosegue Corsini – poi si aggiungono anche quelle private, che fanno sempre parte del Consorzio. Siamo molto orgogliosi della certificazione Dop, per noi motivo di vanto. Le acetaie sono molto importanti, luoghi preziosi per il territorio, come volano per promuovere il turismo, sia locale che nazionale ed estero, e per fare conoscere questo straordinario prodotto che è l’‘oro nero’". Come spiega il presidente del Consorzio, "ogni acetaia è unica nel suo presentarsi, le location sono tutte diverse, ci sono quelle antiche, quelle moderne, quelle tradizionali nei sottotetti". "Quella di Sassuolo è una vera e propria ‘chicca’, collocata nella corte del Castello di Montegibbio, all’ultimo piano dell’edificio posto a sinistra appena si varca il portale d’ingresso".

L’Acetaia è curata dai ‘Custodi dell’Arte dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena’, un gruppo di una decina di volontari che si sono riuniti in associazione con lo scopo di promuovere la cultura del balsamico. I ’custodi’ hanno condotto l’Acetaia con maestria, impegno e passione fin dalla sua inaugurazione, avvenuta il 31 maggio 2003. "Siamo molto grati a questi volontari – sottolinea Corsini – perché svolgono un ruolo importante, essere appunto i ‘custodi’ dell’acetaia comunale, che curano come le acetaie di famiglia, considerando che questo è l’aceto di tutte le famiglie di Sassuolo. Tra i loro compiti vi è anche quello del rispetto del disciplinare per la produzione di aceto balsamico tradizionale Dop. Come detto, è un riconoscimento e un vanto per noi il fatto di produrre un’eccellenza del territorio. Un prodotto certificato garantito da tutta la filiera delle materie prime: per questo devono essere utilizzate tecniche e accorgimenti al fine di conservare la certificazione". L’acetaia comunale di Sassuolo è composta da due batterie di botti che hanno venti anni: "Siamo ovviamente ambiziosi di crescere per arrivare alla ‘capsula oro’, quella dell’extra vecchio che puntiamo a raggiungere al compimento del venticinquesimo anno". Oltre alle botti per l’aceto sono conservate anche delle botti storiche, in esposizione, che venivano in passato utilizzato per il trasporto dell’acqua a dorso di mulo. Un riferimento simbolico, quello all’acqua e al fiume Secchia che rappresenta il confine tra la zona dell’aceto balsamico tradizionale di Modena dop e il ‘cugino’ di Reggio Emilia. "Oltre alle visite guidate per i turisti – commenta Corsini – spesso vengono all’acetaia anche le scolaresche. Teniamo molto a curare l’aspetto didattico".