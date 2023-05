All’ombra dell’acquedotto pizza e vintage

di Maria Silvia Cabri

È indubbiamente una delle strutture simbolo e uno dei ‘punti cardinali’ della città: è l’acquedotto di Carpi – imponente torre alta 39 metri –, costruito alla fine degli anni Trenta, all’incrocio tra via Nuova Ponente e via Lenin. Sebbene da quasi 50 anni sia in disuso, resta uno dei punti di riferimento per la città, indentificando l’intero quartiere. Un insieme di villette a pochi piani che si alternano a più moderne costruzioni e a negozi che hanno fatto la storia della zona.

Proprio ‘ai piedi’ dell’acquedotto, dal 1958 si trova la pizzeria ‘da Marcello’: 65 anni di tradizioni tramandate in famiglia.

"Un tempo qui c’era la campagna che apparteneva a mio nonno Vincenzo – racconta Antonella Cantalupo, titolare della pizzeria insieme al figlio Giacomo –. In un pezzetto di terra, nel 1958 mio padre Marcello (da qui il nome del locale) ha realizzato una struttura con due stanze: in una c’era il bar, nell’altra il biliardo, la sala da gioco e un piccolo forno a legna.

Papà è stato antesignano: ha portato qui i pizzaioli da Napoli, introducendo quella ‘novità’ che era la pizza. Inizialmente i clienti la guardavano in modo strano, non erano abituati a questa pietanza tonda".

Marcello e la moglie Gina hanno gestito la pizzeria fino alla metà degli anni Novanta, quando sono subentrate le tre figlie: Antonella, Rosanna e Cristina.

"Un mese prima dello scoppio della pandemia abbiamo assunto la gestione io e Giacomo – prosegue Antonella –. All’inizio non è stato facile, ma ci siamo rimboccati le maniche, e siamo molto felici della nostra decisione: ho visto crescere intere generazioni di carpigiani qui in pizzeria, ci sentiamo davvero ‘parte’ della città".

E chi non conosce ‘George&Mildred’, vera e propria ‘chicca’ dell’abbigliamento vintage, accessori e non solo?

"Mia moglie ha scelto il nome – spiega Dario Bassoli, titolare con la moglie Cristina Capozzi – in ‘onore’ della serie televisiva che, in senso ironico, un po’ ci rispecchiava".

Nel 1998 il negozio apre in via Roosevelt a Cibeno, come rivendita di jeans Levi’s usati e nel 2007 si trasferisce in via Nuova Ponente, rimanendo un "locale all’inglese – commenta Bassoli – dove si può trovare sempre qualcosa di particolare.

Il nostro pubblico va dai ragazzini agli adulti; i pezzi forti sono i Levi’s usati, che sono come Vasco Rossi, piacciono a qualunque età, e le magliette e felpe con il nostro logo. Io sono nato qui, in ‘Acquedotto Road’, e a livello commerciale è una posizione strategica, tra il centro e la zona industriale".

Via Lenin è costeggiata ora dai colori del nuovo parco della Cappuccina: "E’ come vivere in un quadro di Renoir", afferma Barbara Consiglio, titolare di ‘Barbara Hair Style’.

Il suo negozio di parrucchiera pare un vicolo di Parigi: colori pastello, seggioline e fiori, la gigantografia di Brigitte Bardot: "Sono nata in un cantone francese, da 36 anni faccio questo mestiere e ho aperto qui appena nove giorni prima della pandemia. E’ un angolino di mondo magico e protetto, una via principale con tanto passaggio: sto davvero bene".

Il 1 dicembre 2019 Estefany Gonzales e il compagno Paolo Giovani hanno aperto il ‘ChiCa Ristobar’, rilevando quello che è stato per oltre quarant’anni il ‘bar Maggiolino’: "Iniziando questa nuova avventura – racconta Estefany – abbiamo cercato di imprimere una svolta e cambiamento sia nel bar, trasformandolo in tavola calda, che nel nome. Io sono cittadina peruviana, nata a ‘Chi’mbote, e il mio compagno è di ‘Ca’rpi: unendo le iniziali delle nostre città native è venuto fuori il nome ‘ChiCa’. Certo, il Covid ci ha penalizzati ma ci siamo ingegnati con il gnocco fritto da asporto: io friggevo e Paolo consegnava, anche 20 asporti al giorno!

Durante l’anno facciamo delle serate a tema peruviano, insieme a tanti altri tipi di eventi, nel dehors estivo pieno di lucine, e poi adesso con questo parco stupendo di fronte, è bellissimo".