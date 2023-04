Alluvione, una ferita ancora aperta Più investimenti per la prevenzione

Implementare l’infrastruttura verde regionale ed interregionale attraverso la realizzazione di una Rete ecologica interregionale; affrontare il tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici in modo sinergico inquadrandolo rispetto al bacino idrografico di riferimento dell’Appenino centrale; sviluppare criteri metodologici e linee guida per la pianificazione comunale in ottica di implementazione della resilienza territoriale e ricostruzione sostenibile, anche attraverso documenti strategici di scala sovracomunale, quali riferimento territoriale della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.

Sono questi alcuni degli obiettivi principali della Marche, una delle regioni d’Italia che, negli ultimi anni, si è trovata maggiormente a fare i conti con una natura spesso ’matrigna’. Terremoti e alluvioni che, da Pesaro a Ascoli, hanno lasciato profonde ferite e che, ancora una volta, hanno ribadito quanto sia fondamentale la prevenzione. A partire dalla lotta ai dissesti idrogeologici.

Una scelta strategica, quella legata al territorio resiliente, per sua natura trasversale e connessa con tutte le scelte strategiche della Regione, correlata con diversi obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

In essa si identifica la capacità di prevenire e ridurre i rischi di catastrofi, in relazione tanto ad eventi calamitosi naturali quanto di origine umana, riducendo l’esposizione ai pericoli e la vulnerabilità del territorio e delle comunità che lo abitano e dunque, aumentando la capacità di risposta e di recupero. In sintesi, dunque “rafforzando la resilienza” in un’ottica complessiva di diminuzione degli impatti causati sulla natura e sulla società. Il punto centrale riguarda dunque la necessità di prevenire e gestire in una visione di lungo periodo i rischi ambientali, climatici, antropici, superando logiche strettamente emergenziali grazie a interventi specifici di programmazione pubblica atti a prevenire e gestire gli eventi nonché rendendo le comunità più coese e inclusive.

Regione Marche e Confindustria, tra l’altro, nei giorni scorsi, hanno firmato un protocollo di intesa di metà legislatura. Nel documento si condivide il metodo di lavoro e si individuano le emergenze da affrontare subito ossia la ricostruzione, il dissesto idrogeologico, le carenze infrastrutturali e la transizione energetica e le azioni da mettere in campo per un contesto più competitivo con imprese innovative, digitalizzate, sostenibili e internazionalizzate.

L’Emilia-Romagna punta invece a rafforzare la connettività e la tutela dei corridoi ecologici già esistenti. All’interno della più ampia strategia di consumo di suolo a saldo zero, spiegano dalla Regione, "stiamo recuperando siti inquinanti presenti sul territorio con l’obiettivo di restituirli agli usi legittimi. Stiamo promuovendo e tutelando le aree montane e interne e le eccellenze naturali che custodiscono, serbatoi insostituibili di biodiversità e bacini di opportunità per uno sviluppo sostenibile dei territori e delle popolazioni locali".

Recentemente, inveve, le Marche hanno dato il via a un importante programma di lavori per la sistemazione idraulica dei corsi d’acqua che scorrono nel territorio. "La mitigazione del rischio idrogeologico – ha spiegato l’assessore alla Difesa del Suolo, Stefano Aguzzi – rimane un nostro obiettivo e stiamo predisponendo ogni atto utile alla salvaguardia del territorio garantendo la sicurezza". E’ stata infatti avviata la realizzazione, quindi progettazione, appalto e esecuzione, di 5 interventi per complessivi 7.248.815,28 di euro. Entrando nel dettaglio, gli interventi riguardano il Comune di Urbino, ma anche Tavullia, Montelabbate e Vallefoglia relativi al torrente Taccone. Altri interventi ad Ascoli, sul fiume Tronto, a Falconara Marittima, Sant’Elpidio a Mare, Montegranaro e Monte Urano.