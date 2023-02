Alma Mater, il rettore "Società in evoluzione L’Università sia un faro nella difesa dei diritti"

di Donatella Barbetta

Bologna è al primo posto in Italia per numero di laureati: 44,3% tra i 25 e i 39 anni.

Rettore Giovanni Molari, perché l’Alma Mater, la più antica università del mondo occidentale, continua ad attrarre così tanto?

"L’Alma Mater è così antica perché non ha mai smesso di rinnovarsi, sintonizzandosi sulle esigenze di una società in continua evoluzione e spesso anticipandole. Che siamo la più antica università del mondo occidentale è un dato acquisito. Ma il nostro dovere e il nostro fine è essere la più nuova e la più innovativa, nella didattica, nella ricerca, nei servizi agli studenti. All’attrattività dell’Alma Mater concorre, ovviamente, la vitalità sociale, economica e culturale del territorio, che forma un ecosistema universitario e cittadino unico in Italia".

Negli ultimi anni, si laureano più donne o più uomini?

"Ad ogni grado del sistema formativo, le donne superano gli uomini per numero e per qualità della carriera di studio. Per questo i permanenti squilibri a livello lavorativo e sociale costituiscono un’evidente anomalia, che dobbiamo sforzarci di combattere, per esempio incrementando il numero delle studentesse in percorsi formativi ancora a maggioranza maschile, come in ambito Stem, ossia Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica".

Degli oltre 90mila iscritti, quanti provengono da fuori Regione e quanti sono stranieri?

"I numeri degli studenti fuori Regione, circa il 50%, e degli studenti internazionali, circa il 10%, sono due primati nazionali dell’Alma Mater. E sono un potentissimo contributo al rinnovamento dei nostri territori".

La città è al vertice anche per i diplomati, sono il 75,7% tra i 25 e i 64 anni. Qual è la sua analisi?

"Non vedo motivi per compiacersi di questo o quel successo locale. Quando si parla di scuola, la prospettiva deve essere almeno nazionale. E in tal caso i dati preoccupano molto: evidenti differenze fra le aree del Paese, come dimostrato dalle ultime rilevazioni Invalsi; crisi demografica inarrestabile, che nel prossimo ventennio farà diminuire i 18enni almeno del 25%, con conseguenze deleterie sulla formazione e sul mercato dell’impiego; tasso di dispersione scolastica fra i più alti d’Europa, con un 12,7% di Elet (early leavers from education and training), 3 punti sopra la media europea (9,7%)".

Bologna è terza, dopo Roma e Trieste, anche per la durata del percorso di studi: 11,7 anni, numero medio sulla popolazione over 25. Una riflessione anche su questo indicatore?

"Lo ribadisco: c’è poco da compiacersi e molto da lavorare. Siamo in un Paese che ancora deve dare compiuta realizzazione all’obbligo scolastico a 16 anni. E l’Italia resta fra le ultime in Europa per numero di laureati fra i 25 e i 34 anni".

Oltre gli indicatori positivi per l’Università che lei guida, quali sono i punti da migliorare?

"Un serio e capillare orientamento scolastico, sul quale non a caso sono concentrate molte risorse del Pnrr. L’Alma Mater, in virtù dei suoi risultati, è il primo Ateneo italiano per assegnazione di risorse dedicate all’orientamento. Se vogliamo parare la crisi demografica, nostro obiettivo deve essere includere nella formazione universitaria i segmenti di popolazione scolastica che, per ragioni economiche e culturali, ne sono troppo spesso esclusi. Inoltre, abbiamo un urgente bisogno di risorse per gli alloggi e l’edilizia pubblica studentesca".

Periodicamente si torna a parlare dell’opportunità o meno del numero programmato a Medicina. Lei continua a essere favorevole al mantenimento anche a fronte di una carenza di medici sempre più marcata?

"Il numero programmato è necessario per garantire una formazione di qualità e per avere un numero di laureati coerente con le necessità del territorio. Stabilire i numeri spetta alla conferenza Stato-Regioni, e le Università, l’Alma Mater in primis, faranno ogni sforzo per adeguarsi ai fabbisogni stabiliti. Basti dire che in pochi anni noi siamo passati da 300 a 650 matricole".

Aziende sanitarie territoriali universitarie: a Bologna è difficile arrivare a questo traguardo?

"Oggi abbiamo aziende territoriali e policlinici universitari. L’obiettivo a cui guardare, e in tempi prossimi, sono le aziende territoriali universitarie. A Bologna è stato istituito un tavolo di lavoro che coinvolge Regione, Comune e Università. Siamo chiamati a elaborare nuovi assetti per il bene della collettività".

Quali sono gli obiettivi che l’Ateneo si pone per il 2023?

"Ne elencherò solo alcuni: dare impulso a tutti i progetti del Pnrr, un altro ambito nel quale l’Alma Mater vanta una posizione di primato nazionale; dare seguito al nostro piano edilizio; investire – pur nelle attuali incognite di bilancio, determinate dalla crisi energetica – su un diritto allo studio sempre più ampio e inclusivo; difendere in ogni sede i diritti umani e civili che ogni giorno subiscono nuove minacce".

A un ragazzo che dopo la Maturità fosse indeciso se proseguire gli studi, lei che cosa direbbe?

"Di non ascoltare le sirene che vorrebbero disorientarlo, indirizzandolo subito al lavoro o a percorsi di studio para-universitari che non gli garantiranno né piene sicurezze lavorative, né adeguata e flessibile preparazione per un mondo del lavoro che cambia in continuazione, né autentica crescita personale e culturale".