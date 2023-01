Alma Mater, il rettore "Società in evoluzione L’Università sia un faro nella difesa dei diritti"

di Donatella Barbetta Bologna è al primo posto in Italia per numero di laureati: 44,3% tra i 25 e i 39 anni. Rettore Giovanni Molari, perché l’Alma Mater, la più antica università del mondo occidentale, continua ad attrarre così tanto? "L’Alma Mater è così antica perché non ha mai smesso di rinnovarsi, sintonizzandosi sulle esigenze di una società in continua evoluzione e spesso anticipandole. Che siamo la più antica università del mondo occidentale è un dato acquisito. Ma il nostro dovere e il nostro fine è essere la più nuova e la più innovativa, nella didattica, nella ricerca, nei servizi agli studenti. All’attrattività dell’Alma Mater concorre, ovviamente, la vitalità sociale, economica e culturale del territorio, che forma un ecosistema universitario e cittadino unico in Italia". Negli ultimi anni, si laureano più donne o più uomini? "Ad ogni grado del sistema formativo, le donne superano gli uomini per numero e per qualità della carriera di studio. Per questo i permanenti squilibri a livello lavorativo e sociale costituiscono un’evidente anomalia, che dobbiamo sforzarci di combattere, per esempio incrementando il numero delle studentesse in percorsi formativi ancora a maggioranza maschile, come in ambito Stem, ossia Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica". Degli oltre 90mila iscritti, quanti provengono da...