Amarcord la Perla verde. Foto e cartoline, mille scatti raccontano un secolo di storia

Oltre un secolo di storia raccontata da 1.200 foto e cartoline d’epoca. Al Centro della Pesa nasce la fototeca, che raccoglie materiale che copre un lasso di tempo che va dalla fine del 1800 agli anni Ottanta del secolo scorso. La spiaggia con le sue prime concessioni, gli ospizi marini, i villini, il Duce in vacanza, le opere di Maria Ceccarini, a partire dall’ospedale dedicato al marito Giovanni. Tra le immagini più suggestive due del 1895 una dei primi bagni e una scena di pesca a Riccione Abissinia, poi quelle dei capanni e il vecchio ponte ferroviario. Un assaggio è nella mostra che l’assessore Sandra Villa ha inaugurato in occasione dell’apertura nella Biblioteca comunale. Gli studenti hanno sperimentato la camera oscura allestita in collaborazione col fotografo Daniele Casalboni. Come spiega Laura Ripa, che si occupa della catalogazione con la collega Anna Zannoni "la fototeca è composta da foto originali e da riproduzioni delle quali si custodiscono i negativi. La raccolta comprende anche diapositive e la collezione di cartoline che Isidoro Lanari aveva donato alla biblioteca, prima della sua scomparsa nel 2017". Una parte delle immagini tempo è stata raccolta in occasione di mostre dai bibliotecari, come Daniele Montebelli, e Daniela Grossi, già direttrice del museo.

In dotazione alla fototeca ci sono in 19 album, dal periodo di Mussolini a Riccione alla mondanità e al turismo. C’è l’intenzione di ampliare la fototeca con tante altre immagini, anche di archivi privati. Sono molto ambiti quelli di Pico Zangheri e di Secondo Casadei. Nulla da fare invece per tante altre foto che erano in dotazione al Comune, ma che nel tempo sono inspiegabilmente sparite. Una porzione è andata persa nel 1989, durante un nubifragio che ha allagato il Palazzo del Turismo. "La fototeca è pensata anche come uno spazio dove studiare o rivisitare la nostra storia, prendendo visione della nostra identità _ dice l’assessore Villa _. L’abbiamo realizzata partecipando a un bando della Regione che ha finanziato il progetto. Chi ha foto significative, com’è accaduto con la ricerca dei bunker della Seconda Guerra mondiale, può impreziosirla".

Nives Concolino