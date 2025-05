Anche Rexer in campo: "Un’area dedicata"

Tra i partner della Bologna Wine Week c’è anche Rexer Immobiliare, e a raccontarci la realtà e i motivi di questa partnership è Ida Cacciapaglia, marketing & communication manager dell’azienda.

Ida Cacciapaglia, in che cosa consiste la vostra attività?

"Rexer è un’agenzia immobiliare di nuova generazione, guidata da Andrea Lacalamita, con l’obiettivo di aiutare le persone a vendere e comprare casa in sicurezza, grazie a consulenti altamente qualificati. Collaboriamo con importanti partner come Intesa Sanpaolo, Homepal e BPER Banca. Proprio attraverso quest’ultima – che sostiene la Bologna Wine Week già da tempo – abbiamo avuto l’opportunità di conoscere da vicino l’iniziativa e di farne parte".

Perché la partecipazione?

"Abbiamo deciso di sostenere la Bologna Wine Week per il suo valore culturale e territoriale. Rexer è un’agenzia che unisce il calore umano con l’innovazione tecnologica, che ci piace definire warmtech: offriamo strumenti avanzati per supportare sia i nostri agenti sia i clienti nel processo di compravendita. Siamo una realtà nazionale, operiamo su tutto il territorio anche da remoto, ma non ci affidiamo solo alla tecnologia: abbiamo agenzie fisiche in alcune aree chiave d’Italia, tra cui Bologna, in via Indipendenza (Agenza Rexer Bologna Indipenenza) dove è possibile interagire di persona con i nostri professionisti".

Sarete presenti anche fisicamente alla manifestazione?

"Esatto, all’interno di Palazzo Re Enzo avremo un’area dedicata, dove i visitatori potranno informarsi sulla nostra realtà, scoprire i nostri servizi e ritirare materiale di approfondimento".