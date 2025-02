Animali marini e giochi di luce

Grandi animali marini che ondeggiano sulla terraferma, come un miraggio nella notte, dando vita a una danza luminosa e sonora: sarà il parco della Montagnola adospitare da oggi al 9 febbraio Leggere Creature inside out, installazione dell’artista bolognese Danilo Traverso che sarà inaugurata oggi alle 17.30, in collaborazione con il Comune, Bologna di Notte e Fondazione IU Rusconi Ghigi. È infatti attorno a Filla, la nuova struttura nel parco progettata dall’architetto Mario Cucinella, che verranno posizionati i grandi animali luminosi, galleggianti su piscine d’acqua (orari: oggi 17.30-21, 7 e 9 febbraio 17-21 e sabato 8, 17-24).