Anteprima a teatro In scena il Tondelli, un palcoscenico su viale Ceccarini

Vele sospese in cielo trasformate in schermi dove proiettare l’arte. Tutto questo non sarà una installazione estemporanea, ma la realtà di tutti i giorni nello Spazio Tondelli del futuro. Da anni ormai ha preso il via il cantiere per la realizzazione del teatro, il primo vero spazio scenico pensato per le esigenze e caratteristiche della stagione delle arti riccionese. L’involucro di ciò che era il Teatro del mare si è rivelato dopo poco dall’inizio dei lavori, un ostacolo. Problemi e difficoltà hanno dilatato i tempi del cantiere tanto che l’assessore alla cultura Sandra Villa, dopo essersi confrontata con l’architetto Luca Nannini che ha ideato il nuovo Tondelli, prevede il taglio del nastro per la stagione teatrale 2024-2025, il che significa non quella autunnale a venire, ma quella successiva. A vigilare sui lavori ci penserà l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola.

Ma che teatro sarà? "Un luogo unico" premette l’architetto Nannini, questo accadrà perché "nasce in un contesto urbano", ma c’è molto di più. Il Tondelli abbatterà "la classica tripartizione degli spazi. non ci saranno più un foyer, una sala e l’area scenica". Il futuro teatro avrà uno spazio in più, "con la piazza su viale Ceccarini che viene compresa". Modificare i luoghi di un teatro significa aprirsi a forme d’arte nuove, e sperimentazioni che cercano luoghi diversi per esprimersi. E’ quello che accadrà allo Spazio Tondelli.

Il teatro "avrà una divisione in quattro parti, il tutto però da vivere come se si trattasse di un ambiente soltanto, dall’ultimo gradone alla strada". Rispetto ad oggi la sala sarà girata in direzione viale Ceccarini. L’area scenica potrà aprirsi al foyer creando un’area unica. Inoltre il foyer potrà aprirsi alla piazza sul viale. Di fatto standosene seduti sulle poltrone in sala si potrebbe assistere a uno spettacolo completamente fuori dagli schemi, con attori che interagiscono tra il palco e la strada. Nella sala potrà entrare la luce del giorno e al medesimo tempo nella piazza entrerà il teatro grazie alle installazioni che consentiranno di avere sul cielo della piazzetta vele dove proiettare quanto accade all’interno.

Non cambieranno i posti a sedere che saranno 300 con la possibilità di arrivare a 450 a seconda delle modalità scelta per l’area scenica. Per usare le parole dell’architetto: "Un cuore pulsante all’interno di un organismo vivente". Il cantiere sta procedendo anche se l’impegno che il progetto richiede è superiore alle previsioni, cosa che si traduce in lavori imprevisti e soprattutto ritardi sulla tabella di marcia. "Intendiamo trasformare i ritardi in opportunità - spiega la vicesindaca con delega ala cultura Sandra Villa -. Prendiamo in mano questo progetto con un obiettivo chiaro: farlo diventare parte attiva della città. Vogliamo dargli un’anima, un’idea di contenuto precisa e centrale che sarà poi garantita dalla gestione di Riccione teatro". Le potenzialità di una struttura di questo tipo consentiranno di accogliere linguaggi artistici contemporanei, le ultime tendenze, permettendo a Riccione di essere fucina di nuove tendenze in campo artistico e teatrale.