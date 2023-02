Arte da non perdere I tesori inestimabili dei musei cittadini Quanti capolavori

Dalla Rimini ritrovata all’arte contemporanea prima di una passeggiata tra i murales di Borgo San Giuliano o un viaggio con l’immaginazione a migliaia di chilometri di distanza immersi nel mondo di Frida Kahlo. La primavera regala momenti intimi da vivere davanti a una fotografia o ad un’opera d’arte nelle mostre aperte al pubblico. Fino al 12 marzo sarà possibile visitare l’esposizione con le immagine inedite dall’archivio di Amedeo Montemaggi. La Rimini ritrovata attenderà i visitatori alla galleria dell’immagine Gambalunga in pieno centro storico a Rimini fino al 12 marzo. In mostra un centinaio di scatti testimonianze visive della società e dei paesaggi riminesi della ricostruzione, con i primi anni del boom turistico, gli avvenimenti mondani, la moda e i personaggi dell’epoca. A Riccione, negli spazi di villa Mussolini, prendono vita un centinaio di immagini, per la maggior parte originali che permettono di ripercorrere la vita di Frida Kahlo. La mostra, curata da Vincenzo Sanfo, ricostruisce le vicende della vita controcorrente della grande artista messicana, alla ricerca delle motivazioni che l’hanno trasformata in un’icona femminile e pop a livello internazionale. In mostra sono esposti alcuni documenti come il catalogo originale della mostra di Frida, organizzata da André Breton a Parigi, il primo ‘manifesto della pittura rivoluzionaria’ firmato da Breton e Rivera, alcune litografie di Rufino Tamayo, una documentazione fotografica della sua famosa Casa Azul e infine un video che raccoglie le poche immagini filmate della grande artista messicana. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al primo giorno di maggio. Il 24 marzo, a Rimini al palazzo del Fulgor, gli ambienti del Fellini Museum ospitano la vita di un ballerino le cui vicende sono emerse tra le pieghe della storia con l’inizio del nuovo secolo. ‘Spadò’ è la mostra fotografica dedicata ad Alberto Spadolini. Fu decoratore del vittoriale di Gabriele D’Annunzio, danzatore con Josephine Baker, coreografo ammirato da Paul Valery e Maurice Ravel, attore con Jean Merais e Jean Gabin ed anche cantante e regista di documentari oltre ad essersi espresso nell’arte della pittura trovando l’ammirazione di Jean Cocteau e Max Jacob. Alberto Spadolini fu tutto questo e molto di più con i suoi trascorsi nella scultura e nel giornalismo fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista. La mostra rimarrà aperta dal 24 marzo al 16 aprile. Dal 26 al 30 aprile torna La Settima arte cinema e industria. La manifestazione che vede collaborare Confindustria Romagna, Cinema Fulgor e Università degli Studi di Bologna - Dipartimento delle Arti, in collaborazione con il Comune di Rimini, si presenta con appuntamenti, proiezioni, anteprime, masterclass, e momenti formativi. A presiedere a giuria Pupi Avati. La primavera è un’occasione per visitare anche il Part – Palazzi Arte Rimini. Tra il Palazzo dell’Arengo e Palazzo del Podestà la Collezione Fondazione San Patrignano: una raccolta eclettica di importanti opere del XX e XXI secolo unica nel suo genere. Altra tappa per gli appassionati di arte contemporanea è l’Ala Nuova del Museo della Città; ‘emERgenze contempoRaNee’ propone 45 opere d’arte contemporanea di 36 artisti.