Arte Fiera, inizia il viaggio. La creatività protagonista

Il conto alla rovescia è finito. Da domani a domenica, Bologna torna essere la capitale della bellezza, della sperimentazione e della creatività per questa nuova edizione di Arte Fiera, da mezzo secolo sotto le Torri. Nei padiglioni 25 e 26 si dispiega un panorama articolato con nuove adesioni di importanti gallerie – ritornano ad esempio la milanese Giò Marconi, Magazzino, Tucci Russo e Raffaella Cortese, ma spunta pure la londinese Herald St. – con artisti del Novecento e tanti contemporanei, collezionisti, progetti speciali d’artista, dibattiti. Per l’ultimo anno sotto la guida del direttore artistico Simone Menegoi, l’expo vede ancora una volta come direttore operativo Enea Righi.

Qualche numero. Sono 176 le gallerie della Main Section, che spazia dal moderno e dall’arte post-bellica al contemporaneo. Quattro, invece, le sezioni curate e su invito: Fotografia e immagini in movimento, che affronta il mezzo fotografico in dialogo con altri media, primo fra tutti il video, per il terzo anno affidata a Giangavino Pazzola. Multipli esplora invece i molti modi in cui si declina l’arte ed è curata di nuovo da Alberto Salvadori. Pittura XXI, arrivata alla quinta edizione e curata da Davide Ferri, offre una panoramica della pittura del XXI secolo, italiana e internazionale.

Al suo debutto invece Prospettiva, a cura di Michele D’Aurizio, dedicata agli artisti emergenti, siano essi rappresentati da gallerie giovani o già affermate. Percorso è invece il format trasversale – per il quale si rinnova la partnership con Ducati – che collega una serie di stand della fiera sulla base di un tema, che nel 2025 è riassunto nella frase Comunità: non ‘io’, ma ‘noi’.

In questa Arte Fiera48, l’artista invitato a creare un’opera inedita per la settima edizione della serie Opus Novum è invece Maurizio Nannucci (1939), dagli anni Sessanta uno degli artisti italiani più conosciuti a livello internazionale. Il suo contributo sarà un multiplo creato appositamente per la fiera. Confermata anche la collaborazione con Fondazione Furla per il programma di azioni dal vivo curato da Bruna Roccasalva, direttrice artistica della Fondazione, che quest’anno ha coinvolto Adelaide Cioni, con una performance concepita per l’occasione all’interno del Padiglione de l’Esprit Nouveau (da oggi a domenica).

A completare il ricco programma, anche i venti appuntamenti per il programma Book Talk, ciclo di conversazioni dedicato al rapporto tra arte ed editoria, in partnership con BPER e curato da Guendalina Piselli e sette premi (Bper Prize, Marval Acquisition Award, Premio Collezione Righi, Premio Officina Arte Ducati, Premio Osvaldo Licini by Fainplast, Premio Rotary, The Collectors.Chain Prize by Art Defender) e la prima edizione del Flash Art Italia Award. Infine, un’altra stella, questa volta della cucina. L’offerta gastronomica sarà infatti curata da Amerigo, novant’anni di storia e stella Michelin dal 1998, simbolo dell’evoluzione della tradizione culinaria del territorio.