Assessore a tutto campo "Abbiamo muscoli robusti e li metteremo in mostra"

"I conti definitivi delle presenze li faremo alla fine ma posso assicurare che il totale garantito dagli eventi sportivi del mese di maggio sarà davvero molto alto, saremo nell’ordine di diverse decine di migliaia. Se mi si passa la battuta, posso dire che nel turismo sportivo abbiamo muscoli parecchio robusti e in maggio li metteremo bene in mostra". L’assessore allo Sport del Comune di Riccione, Simone Imola, da quando è arrivato nel municipio di viale Vittorio Emanuele II si è cimentato più o meno in tutte le discipline. Lo si è visto ad esempio in sella alla bici da corsa sulla griglia alla partenza della Gran Fondo Riccione (ma non all’arrivo) e pure palleggiare sui campi del Beachline Festival, sulla sabbia di fronte a piazzale Azzarita, insieme ai ragazzi tedeschi.

Le performance lasciano certamente a desiderare ma è il suo modo di stare in mezzo chi porta lo sport a Riccione. Un assessore letteralmente a tutto campo che non stupirà nessuno se il 10 maggio al Playhall indosserà giubba e corazzetta e si metterà a tirare di scherma per inaugurare un evento da oltre diecimila presenze. "Sarà un grande momento di sport e di turismo - spiega Simone Imola - che andrà avanti per undici giorni e vedrà la partecipazione di 3.600 atleti, oltre a 2.600 persone tra

dirigenti, allenatori e accompagnatori a cui si aggiungeranno almeno un centinaio di organizzatori. Sarà l’evento principale, certamente, ma di una lunga serie".

Dal taekwondo al fitness, dallo scherma allo slowpitch, e poi ancora il tennistavolo, il nuoto, la pallavolo e pure la vela e il calcio: il calendario di maggio per Riccione è particolarmente ricco. "Cito altri due esempi per rendere chiaro quanto sia importante lo sport per la nostra città: l’Open Riccione 2023 di taekwondo garantirà 3.400 presenze, la Riccione Cup di Calcio altre 3.500 - argomenta ancora

Imola -. Gli altri tornei in programma assicureranno ai nostri hotel alcuni duemila (2.300 tennistavolo), altri tre o quattrocento pernottamenti: ciò che è importante considerare è che questi eventi portano nella nostra città ragazzi che diversamente

a Riccione forse non ci sarebbero mai venuti, ci danno la possibilità di farci conoscere a Paesi europei dove cominciamo a essere meno noti. Lo sport oltre a

essere portatore di valori fondamentali è un volano per il turismo dalla portata quasi ineguagliabile, crea senso di comunità, fidelizza a una destinazione".

L’assessore Imola osserva che dallo stadio al Playhall, alle varie palestre, la piscina e i diversi campi sportivi, Riccione "ha una dotazione di impianti davvero importante e saranno tutti impegnati nel prossimo mese. Nutriamo però l’ambizione di potenziarla ancora. Entro il 2026 amplieremo il piano vasca dello Stadio del nuoto e creeremo una nuova piscina coperta - annuncia – Siamo al lavoro per costruire nuove piastre polivalenti e abbiamo l’obiettivo di regalare alla città ancora altre strutture. Durante l’estate, ad esempio, amplieremo il campo dello stadio Nicoletti per ospitare anche partite tra i professionisti su un nuovo manto erboso sintetico e doteremo l’impianto di una

nuova pista di atletica. Inoltre presenteremo un progetto di riqualificazione della struttura geodetica che al momento ospita il baseball, l’atletica e il pattinaggio".