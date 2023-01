Auto ibride, città sempre più green Cala il numero dei veicoli inquinanti

di Marco Signorini Un parco auto tra i meno inquinanti d’Italia e un balzo in avanti dei veicoli ad alimentazione ibrida. La fotografia scattata nelle scorse settimane dalla Regione Emilia-Romagna conferma quanto a Bologna, anche tra gli stessi cittadini, sia notevole la sensibilità verso i temi ambientali, senza comunque dimenticare quanto un’auto ibrida possa, nel breve lungo periodo, rappresentare un notevole vantaggio anche per le tasche. Andando un po’ più nel dettaglio, oltre la metà delle autovetture circolanti nella città metropolitana di Bologna e nel suo capoluogo sono di classe Euro 5 o Euro 6, un valore di 11 punti percentuali al di sopra della media nazionale. Le ibride ed elettriche confermano il trend crescente degli ultimi anni, registrando un +48% nella città metropolitana e un +39% nella sola città di Bologna; in entrambi i territori di riferimento meno della metà delle macchine va a benzina, mentre quelle a metano o Gpl sono il doppio rispetto al dato nazionale. Le Due Torri sono al dodicesimo posto tra le grandi città italiane per tasso di motorizzazione e al secondo posto nel confronto con le città metropolitane per le autovetture in classe Euro 5 e 6. Questa l’istantanea del parco auto cittadino e...