Autunno d’oro. Crescono i convegni. Oltre cento alberghi trainati dal Palas

Non un mercato di nicchia, bensì una realtà che nel tempo ha coinvolto oltre un centinaio di hotel. E’ il settore congressuale coltivato da anni dalla società che gestisce il Palas. "Il PalaRiccione è riuscito a invertire quel processo legato alla temporalità invernale estendendo l’attività all’autunno e alla primavera-estate, fatta eccezione per il solo mese di agosto – premette il direttore di Federalberghi, Luca Cevoli -. Dobbiamo uscire dalla lettura secondo la quale al Palas corrisponderebbe esclusivamente un pubblico con alta capacità di spesa, poiché a beneficiare dell’attività svolta al suo interno sono oltre 100 strutture, senza dimenticare i ristoranti, i locali pubblici, le realtà che operano nel settore degli allestimenti e nei service tecnici. Il calendario degli appuntamenti è fitto e contiene qualità". Congressi e presenze significano fatturati. "Un congressista - fa eco Eleonora Bergamaschi, amministratore unico della PalaRiccione - lascia sul territorio 220 euro al giorno, diviso tra hotel e ristorazione, il doppio di un cliente leisure, il dato viene dal Ciset. La cifra sta aumentando a seguito dell’inflazione. Sicuramente, il congresso medico è più congeniale, in termini di ricettività, ai quattro stelle ma con gli altri eventi si arriva a distribuire ricchezza a tutto il sistema dell’ospitalità. Ad esempio chi organizza il proprio convegno al Palas ma non richiede a supporto il catering o spazi per la festa di chiusura, si rivolge alla ristorazione locale, ai locali della città". L’altra faccia della medaglia è come le strutture alberghiere vivono il flusso di presenze. "Il riscontro è positivo. In questi anni - riprende Cevoli - il rapporto con Il Palas si è consolidato e la soddisfazione si esprime anche attraverso la capacità di valorizzare, apprezzare o significare vicinanza". Un buon rapporto, aggiunge Bergamaschi, "è anche uno strumento di vendita importante per il Palas. La ricettività di un territorio è fondamentale nelle trattative. Durante i nostri focus di presentazione a Milano facciamo vedere chiaramente quanto Riccione abbia saputo innovare il proprio tessuto alberghiero affinché questo concetto sia ben recepito e metabolizzato". In conclusione "la crescita degli alberghi sotto il profilo qualitativo - dice Cevoli - ha, nella storia recente, seguito due direttrici: la nascita e l’accreditamento del PalaRiccione e la realizzazione del nuovo Lungomare. Il Lungomare nello specifico ha dato impulso e dinamicità soprattutto all’offerta alberghiera della prima fascia. Non a caso a Riccione nel 2023 hanno inaugurato e aperto due nuovi hotel: lo Sporting e il Promenade. Rispetto alle Cassandre che già all’epoca scommettevano sulla non capacità di mantenersi del Palas per quanto concerne la imprescindibile attività di manutenzione, una parte dell’imposta di soggiorno andrebbe indirizzata a tale scopo. Nel nuovo regolamento abbiamo fatto inserire la possibilità di decidere come destinarne il 5% a totale discrezione. Il Palas e altre strutture, a cominciare da quelle sportive, meriterebbero, lo ripeto, di essere aiutate nelle rispettive progettualità di ristrutturazione e manutenzione".