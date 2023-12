Babbo Natale tra i delfini

Ma quando Babbo Natale ha finito di consegnare tutti i doni la notte del 24 dicembre, poi cosa fa? Tutti i bimbi del mondo se lo chiedono. Quest’anno Santa Claus ha deciso di andare in vacanza a Riccione, precisamente al parco Oltremare. Babbo Natale si fermerà proprio nel family experience park, con i suoi elfi dal 26 dicembre al 7 gennaio. Non vede l’ora di incontrare tutti i bambini in visita, per parlare dei regali consegnati sotto l’albero e per ascoltare i loro desideri per il nuovo anno. Babbo Natale consegnerà il testimone all’amica Befana, che arriverà il 6 e 7 gennaio. Al parco Oltremare le famiglie potranno vivere emozioni infinite con avvoltoi, gufi, falchi, poiane e grifoni. Nella foresta preistorica del Darwin, l’incontro ravvicinato con i maxi alligatori, in Pianeta Terra si scopre la nascita dell’Universo. Tra i momenti indimenticabili, quelli nella Laguna di Ulisse in compagnia di delfini e addestratori, mentre nell’area Salva una specie si studia come difendere il pianeta. Al Porto Natale la mascotte Ulisse e la Regina delle nevi truccabimbi accoglieranno gli ospiti, per divertirsi sotto le nevicate di Magic Crystal. Oltremare rimane aperto tutti i giorni, dal 26 dicembre al 7 gennaio, dalle 10 alle 17.30, calendario completo e biglietti acquistabili su www.oltremare.org.