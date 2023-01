Baby gang e reati di minori Sotto le Due Torri si registra il più alto indice di criminalità

di Marco Principini Il fenomeno delle baby gang è in crescita in tutto il Paese. Bologna non fa eccezione. Sotto le Due Torri, però, non risultano bande organizzate, come sottolinea uno studio elaborato da Transcrime con il ministero dell’Interno e la Cattolica. Si tratta soprattutto di aggregazioni estemporanee di minorenni – fra i 15 e i 17 anni: italiani o di seconda generazione; stranieri in un caso su tre – che si lasciano andare a episodi di violenza spesso casuali. Allargando però il campo ai reati commessi da minori, Oliviero Drigani, presidente della Corte d’Appello, l’anno scorso lanciava un allarme: "Da quanto emerge da indagini criminologiche anche recenti – spiegava – Bologna risulta essere la città con il più alto indice di criminalità minorile in tutta Italia". I dati: nel 2021, rispetto al 2020 si era avuto un +6% delle iscrizioni di ’noti’ nei fascicoli aperti nell’intero distretto dalla Procura minorile. Tradotto, 2.459 notizie di reato iscritte. E, nel 2022, i Carabinieri parlavano di due minori denunciati al giorno. Nella maggior parte dei casi si tratta di risse, piccolo spaccio, bullismo, violenze commesse da baby gang. Con il tempo, però, si è assistito a una progressiva maggiore gravità dei reati. Basti citare l’assassinio...