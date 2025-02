Balboni e Zanetti. L’uovo in mostra

Nel ricco paniere di Art City entrano anche I Portici Hotel, che da oggi al 16 febbraio ospitano la mostra fotografica Guscio, Albume, Tuorlo delle artiste Michela Balboni e Stefania Zanetti (in foto) nel duo Savour. Due prospettive artistiche contrapposte nelle quali il vero protagonista è un elemento tanto semplice quanto ancestrale: l’uovo. L’esposizione unisce due approcci e modi di vedere opposti, in un incontro tra quiete ed energia, tra la perfezione silenziosa della natura e la forza esplosiva della creatività umana. Balboni nella sua rappresentazione minimalista e pura, racconta l’uovo in tutta la sua perfezione geometrica e di estrema purezza.

"L’uovo per me – spiega– rappresenta un simbolo di semplicità universale e al tempo stesso un veicolo di estrema creatività. È un alimento democratico, presente in quasi tutte le case e alla tutti: può essere cucinato dallo studente, dalla nonna custode di tradizioni culinarie, dallo chef stellato. Nelle fotografie che ho scattato, ho voluto raccontare la perfezione della sua duplice natura: è l’ingrediente più essenziale e accessibile, ma anche uno strumento che può essere elevato a espressioni culinarie altamente tecniche e creative".

Gli scatti di Zanetti, invece, analizzano il tema da una prospettiva viscerale, satura e materica, stimolando l’immaginazione fra piacere sensoriale ed emozione connessa. "Mi viene da identificare l’uovo – racconta Zanetti – come un elemento che unisce, amalgama, rende possibile il coesistere di diverse materie in un intruglio. Mettere assieme ciò che altrimenti insieme non sta, e farlo andare d’accordo, renderlo mellifluo. L’uovo per me è metaforicamente quella cosa che rende possibile ogni esperimento alchemico. Ci siamo voluti lasciar trainare da un’istintività viscerale. Abbiamo giocato con la materia per far suscitare emozioni, per riscoprire e per riscoprirci".

La mostra sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 20, mentre l’8 febbraio dalle 10 alle 24, in occasione di ART CITY White Night, all’interno della Sala Garden Spazio Arte de I Portici Hotel Bologna, in via Indipendenza 69 a Bologna, con ingresso libero. Maggiori informazioni sul sito internet www.iporticihotel.com.