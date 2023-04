Basket, la riscossa dei quattrocento campioncini

di Stefano Fogliani

Presente in città dal 1960, la Pallacanestro Sassuolo è, ad oggi, una delle associazioni sportive con più praticanti del Comune di Sassuolo con un numero che supera le 400 unità. Adesioni in crescita, che premiano i progetti messi in piedi di stagione in stagione con le direzioni didattiche cittadine che permettono di fare attività di promozione del giocosport minibasket all’interno degli istituti di scuola primaria. A questo si aggiunge la possibilità di coinvolgere bambini e ragazzi che si appassionano di questo sport, grazie alla possibilità di gestire l’impianto del Polo Scolastico con ben tre campi, la palestra dell’Istituto San Giuseppe e la palestra appena ristrutturata dell’Oratorio Don Bosco, quest’ultima luogo di nascita della pallacanestro in città, allora Unione Sportiva San Giorgio, ormai mezzo secolo fa.

La società si avvantaggia di uno staff preparato e competente formato dagli allenatori Dante Calzoni, Marcello Micheloni, Claudio Cremonese, Giovanni Bertolini, Riccardo Taddei, Luca Tedeschini, mentre gli anni di lavoro in palestra del maestro Stefano Michelini hanno permesso di far appassionare tanti ragazzi usciti dal settore giovanile e di avviarli alla pratica di istruttoriformatori. Il futuro della Pallacanestro Sassuolo sono Michele Rasponi, Carlotta Varni, Riccardo Rivoli, Deanna Galano, Donia Firari, Francesco Bellei, Riccardo Bassi, Luca Frigieri, Francesco Bellei, ma il presente è fatto di sfide quotidiane affrontate con un ventaglio di attività indubbiamente ampio. Dalle attività di Minibasket (511 anni) a quelle del settore giovanile (1219 anni) fino alle categorie Senior: venti squadre iscritte a 23 campionati e trofei che non trascurano nemmeno il basket femminile. Se l’attività è mista fino all’età di 8 anni, dopo la musica cambia ma la Pallacanestro Sassuolo la ‘balla’ comunque. Con l’attività femminile rappresentata dall’Under 15 e dalle Gazzelle minibasket, e anche con l’impegno a favore dei fragili che, in collaborazione con Anffas, manda in campo i ’Cavalli’ nel campionato regionale di Basket Integrato organizzato dal Csi.

Diversi i ragazzi che, partiti da Sassuolo, stanno facendo strada: Federico Frascari, classe 2002, che sta vivendo l’esperienza Usa con la maglia dei ’Bobcats’ della St.Thomas University, Dario Saccone, classe 2002, sta gioca in C Gold ccon l’LG Castelnovo Monti mentre Alessandro Botti e Federico Lo Presti, classe 2003, rappresentano l’Università di Modena e Reggio Emilia nel campionato di Promozione e i giovani Nicolò, Diego e Gabriele che quest’anno vestono la prestigiosa maglia della Pallacanestro Reggiana, impegnata nei campionati Under 15 Eccellenza e Under 14 Elite. A dire che la ‘scuola’ sassolese è valida e, dalla scorsa estate, conta su un asset in più: è già attiva nei locali del ‘Circolo Fossetta’ di via Guicciardini la segreteria, ma si lavora alla realizzazione della ’Pallacanestro Sassuolo Club House’ dove verrà attivato il progetto scuolasport, con gli spazi della clubhouse che diventeranno sala studio per i praticanti, cui verranno messi a disposizione sia l’attività ricreativa dei giochi da tavolo ’Giochiamoci il tempo libero’ che il campo da basket all’aperto adiacente al circolo.