Bellezza e mille profumi Dai Giardini d’autore alle Frecce tricolori Una stagione da vivere

Dalle rose alle Frecce tricolori. Arriva la primavera e cresce la voglia di vivere Rimini all’aperto. La stagione che sboccia troverà ancora una volta casa a Giardini d’autore. Torna la manifestazione che trasforma il cuore della città, tra piazza Malatesta e Castel Sismondo in un fiorire di essenze, profumi e quanto si può desiderare per vivere il proprio giardino. Arte, bellezza e paesaggio divengono i pilastri di un modo di vivere la natura capace di trasformare anche il centro città nella due giorni del 18 e 19 marzo. Ma ancor prima la primavera verrà scandita da un altro evento storico, le Idi di marzo, il 15 del mese prossimo. La rievocazione dell’uccisione di Giulio Cesare verrà curata dell’associazione culturale Legio XIII Gemina con una sfilata delle truppe legionarie dal ponte di Tiberio a piazza Tre Martiri e la lettura di un breve brano sulla morte dell’imperatore che si fermò nel foro di Rimini. Il mese successivo i patiti del ricamo potranno ammirare il meglio di merletti e filati alla Fiera del ricamo che si svolgerà al palazzetto dello sport dal 14 al 16 aprile. L’esposizione è una mostra artistica per l’originalità degli oggetti esposti. Nello stesso weekend, il 15 e 16 aprile, Emerge Rimini in piazzale Fellini porterà la Protezione civile a incontrare la popolazione. Ci saranno un’area espositiva e una dedicata alle esercitazioni e dimostrazioni. La settimana successiva, il 22 aprile, arriva il Raid dell’Adriatico, una manifestazione per auto d’epoca organizzata dal Club Auto Moto Storiche di Ancona, Club Motori d’Epoca di Senigallia e dal Club ‘Dorino Serafini’ di Pesaro. Una sfilata e un viaggio al medesimo tempo tra le colline e il mare che porterà i partecipanti a conoscere le eccellenze, la cultura, la gastronomia di questi luoghi. Le auto d’epoca faranno tappa a Rimini in piazzale Fellini nel pomeriggio di sabato: saranno esposte 35 vetture.

Per chi ama il concerto del primo primo maggio, torna al parco Marecchia il Marecchia Dream Fest dove band e artisti cominceranno a esibirsi fin dalla mattina. Un concerto fatto di musica ma anche di tanto altro. Negli ampi spazi del parco alcuni dei migliori ristoranti della zona parteciperanno all’evento con stand e truck food. Il 13 e il 14 maggio a Santarcangelo si festeggia la primavera con la nuova edizione di Balconi fioriti, la kermesse dedicata a fiori e piante.

In giugno il protagonista sarà il mare. Il 10 di giugno il passato e il presente della marineria si incontreranno in Vele al terzo. In porto si potranno ammirare le barche storiche della Riviera con le loro colorate vele. Sarà un’occasione per conoscere usi e costumi della tradizione dell’antica marineria locale. Sarà un’occasione per conoscere da vicino gli equipaggi e le storie. Verrà inoltre realizzata un’esposizione di attrezzature storiche per la pesca organizzata in collaborazione con il Museo E’Scaion. La mostra e le imbarcazioni saranno accessibili anche i portatori di handicap non particolarmente gravi.

Dal mare al cielo dove il 10 giugno, con le prove, e l’11 giugno con lo show tornano le Frecce tricolori. Nell’anno del centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare, la pattuglia acrobatica nazionale farà tappa ancora una volta in Riviera.