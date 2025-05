Bertoli: "Un festival tutto l’anno. Abbiamo creato una comunità"

Valentina Bertoli dell’azienda dei Colli bolognesi Terre Rosse Vallania l’anno scorso era fra gli espositori alla Bologna Wine Week e ha "sposato" così tanto l’iniziativa che in questa nuova edizione si trova attivamente coinvolta nella programmazione. "Non ho mai partecipato molto a questo tipo di manifestazioni– spiega –, ma qui c’era una bella atmosfera, una bella interazione con il pubblico e con Gian Marco abbiamo scambiato da subito tante idee".

A partire dal coinvolgimento delle cantine dei Colli.

"Il vino deve rifarsi un po’ l’immagine, negli ultimi anni ha in parte allontanato i consumatori, e invece può essere comunicato in modo più giovane e pop".

Come avete pensato la manifestazione quest’anno?

"Siamo partiti con l’idea di piazza Minghetti, coinvolgendo anche Bubble’s. Il Comune poi ci ha proposto altre location di prestigio. È stato un ’salto quantico’, siamo passati a palazzo Re Enzo, alla Salaborsa e piazza Nettuno: tutte sedi che ci daranno massima visibilità e nuove possibilità".

Quali sono i focus della terza edizione?

"Abbiamo aggiunto le masterclass, una cosa molto importante. Ci saranno tante cantine da tutta italia, ma il focus era quello di ampliare la presenza e la consapevolezza del vino regionale. Alla fine si cresce solo tramite un confronto. Il bello di queste masterclass è che trovi realtà regionali che anche la ristorazione non conosce, ma anche grandissimi nomi come lo chamapagne o l’Oltrepò pavese, realtà che vanno comunicate".

Si torna ancora una volta sulla necessità di comunicare al meglio.

"Proprio per questo abbiamo in mente un festival che non si esaurisce in questi giorni, ma che diventi un prodotto continuativo. Per questo sono stati coinvolti sessanta locali, nella parte off: ognuno di questi si trova in una ’guida’, in flyer che saranno distribuiti. Tutti queste realtà saranno invitate a palazzo Re Enzo e l’idea è continuare la collaborazione tutto l’anno e formare la ristorazione locale. La stessa comunità di ristoratori sarà invitata a visitare le cantine: ci piace l’idea di creare una community e continueremo a fare interventi di avvicinamento fra vini e ristorazione del territorio".

Una Bologna Wine Week che continua, in qualche modo, tutto l’anno.

"È un modo per creare una sorta di sodalizio. Non siamo un ’eventificio’, lasciamo con lo scopo di promuovere un consumo diverso, un’immagine diversa del vino e fare un buon lavoro per le cantine, che già affrontano un periodo di cadute dei consumi e incertezze del mercato. Ma tutti devono fare la loro parte: anche i produttori dei Colli devono ora imparare a farsi conoscere".