Big data e tecnologia Così le nuove sfide partono dal Tecnopolo per superare i confini

La rivoluzione digitale parte da qui. Nel cuore della città, dove tecnologia e innovazione si fondono all’unisono. Qui, nella città dove il Tecnopolo – un enorme complesso di 120 mila quadrati che sorge nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi – rappresenta uno dei più importanti hub internazionale dei big data, capace di portare Bologna in cima alle classifiche mondiali.

Lo confermano i risultati: a partire dal Data center del Centro meteo europeo, fino al supercomputer Leonardo, il maxi-cervellone installato al Tecnopolo – inaugurato lo scorso novembre – capace di segnare un risultato più che significativo per la città, che oggi si ritrova a ospitare il quarto calcolatore più potente al mondo, destinato a progetti di ricerca, uso scientifico , accademico e applicazioni industriali.

Per la precisione, il colosso ha infatti già scalato la classifica dei 500 supercomputer più veloci grazie a una capacità di calcolo di 174,7 petaflop: in parole più semplici, significa che Leonardo è in grado di fare quasi 175.000 trilioni (o 175 quadrilioni) di operazioni al secondo. Cifre difficili anche solo da immaginare o quantificare, ma che mettono nero su bianco le potenzialità di questo computer.

Il maxi-cervellone lavorerà infatti per cercare le migliori soluzioni riguardanti il cambiamento climatico, la medicina personalizzata, la ricerca di nuove fonti di energia, lo sviluppo di nuovi materiali. Così come una parte delle sue risorse è investita per lo sviluppo di progetti industriali, progetti basati sull’intelligenza artificiale o lo sviluppo di gemelli digitali. L’asticella, però, si alza ulteriormente: il maxi-pc ha infatti ancora margini di miglioramento.

Non solo. Il Consiglio dell’Università delle Nazioni Unite (UNU) ha accolto la proposta della Regione, presentata insieme al ministero degli Affari Esteri nel dicembre 2020, di istituire al Tecnopolo di Bologna una nuovo istituto della United Nations University dedicato ai Big Data e Intelligenza Artificiale per la Gestione del Cambiamento dell’Habitat Umano - Ibahc.