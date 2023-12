Bitter Drop, il secret bar che stuzzica il palato

Al Bitter Drop di Carpi, la qualità degli ingredienti si sposa con l’atmosfera raffinata degli anni Trenta. Dal giugno del 2018, il locale di via Aldo Moro serve ai suoi clienti una serie di cocktail che spazia dai classici senza tempo alle creazioni del titolare, Maurizio Barrasso, che ha inserito nel menù sei cocktail estremamente innovativi. Tra le specialità della casa, sono sicuramente da provare il "Torta della nonna", una replica liquida del dolce tradizionale preparata con rum infuso alla pasta frolla, uno sciroppo con mix di lime e crema pasticcera. Ancora, il "Memoria di un gazpacho" è una sfida all’immaginazione che vede un mix di estratto di cetriolo, estratto di peperone giallo, liquore giapponese agli agrumi e gin infuso all’olio d’oliva e ricorda il sapore del celebre piatto della tradizione andalusa. "Da quando ho aperto Bitter Drop – racconta Barrasso – ho sempre cercato di creare un clima esclusivo, dove i clienti possano rilassarsi e sentirsi a loro agio: nel locale ci sono poco meno di 30 coperti, musica da atmosfera e, dietro a ogni cocktail, c’è una storia fatta di ricerca e prodotti selezionati con cura". Il locale, che negli arredi e nello stile richiama gli anni del proibizionismo americano, d’inverno si trasforma a tutti gli effetti in un "secret bar". I clienti, infatti, arrivano di fronte a una finta libreria che nasconde l’accesso, devono premere un pulsante e attendere che gli venga aperta la porta. Dopo anni di esperienze professionali di alto livello che spaziano tra i locali della Riviera Romagnola e gli Spiriti Allegri di Correggio, certamente, al titolare di Bitter Drop non manca la creatività, un aspetto che è stato decisivo, soprattutto in un periodo difficile come il lockdown. "Durante la pandemia – prosegue il titolare – sono riuscito ad arrangiarmi perché avevo fatto realizzare dei cocktail d’asporto monoporzione e li vendevo a hotel e ristoranti, principalmente in Riviera. Si tratta bottigliette di vetro personalizzate con il nome dei cocktail e la bandiera italiana. Oggi, vendo ancora questi preparati anche se la clientela è cambiata: per la maggior parte, sono privati che organizzano feste in casa e sanno di poter trovare un prodotto di qualità". Tra le tante iniziative, Bitter Drop promuove la consapevolezza dei propri clienti e, ogni mese, organizza una masterclass dove vengono ospitati esperti del settore che svelano le loro conoscenze riguardo a superalcolici e distillati. "Negli ultimi mesi – spiega Barrasso – abbiamo organizzato diversi eventi che hanno coinvolto bartender professionisti. La prossima masterclass, incentrata sul mescal, si svolgerà lunedì prossimo, 11 dicembre". Abbiamo visto che i clienti apprezzano molto queste iniziative: per gennaio è in programma una lezione sul rum". Tra i tanti clienti che hanno apprezzato l’intuizione di Barrasso c’è anche Luciano Ligabue, che ha scelto l’atmosfera di Bitter Drop per scattare le fotografie del suo ultimo album. "Mi ha anticipato che, quando sarà a Carpi, verrà a bere qui – conclude Barrasso – spesso viene il fratello, anch’egli cantante: per noi è una grande soddisfazione e una conferma della qualità del nostro lavoro".

Jacopo Gozzi