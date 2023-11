Bob Sinclar e Sfera Ebbasta, Capodanno da ballare

E’ tutto pronto per un altro Capodanno da sold out in occasione dell’8° edizione di Cim1 Music Festival, organizzato – come da tradizione – all’interno del Palazzetto dello sport di Sestola. Dal 29 dicembre all’1 gennaio si alterneranno sul palco artisti e dj di fama internazionale, richiamando migliaia di persone da tutta l’Emilia-Romagna e dalla Toscana. Partner dell’evento è Kyi Club con il supporto di Indio Club. Il format del festival è unico nel nostro Appennino e degno di fare concorrenza alle realtà alpine da tempo consolidate: l’occasione è quella di potersi recare sulle vicine piste da sci del comprensorio del Cimone per 4 giornate consecutive sulla neve, per poi – a metà pomeriggio – dare il via alla festa con gli après-ski quotidiani previsti nei rifugi di Passo del Lupo e del Lago della Ninfa. In serata, chiaramente, ci si potrà spostare prima nel centro di Sestola, con diversi punti musica, ed infine – già dalle 22 – al palazzetto, a pochi metri di distanza dalla centralissima piazza Passerini. E quest’anno l’offerta musicale si prospetta davvero interessante, con la presenza eccezionale del dj internazionale Bob Sinclar e del trapper Sfera Ebbasta. "L’idea alla base è quella di un festival dedicato a chi ama il mondo della notte – spiega Matteo Grotti, uno degli organizzatori assieme a Lorenzo Grani ed Alessandro Anania –. Con la programmazione di quest’anno puntiamo a richiamare clientela di ogni età e provenienza". Guardando agli ospiti, appare ormai definita la line-up. Si partirà il 29 dicembre con la prima grande esibizione: Sfera Ebbasta, pseudonimo di Gionata Boschetti, salirà sul palco Cim1 antecedendo i dj e produttori italiani Merk & Kremont. Senza bisogno di grandi presentazioni, Sfera è tra i principali protagonisti della scena trap italiana; lo scorso 17 novembre ha fatto uscire il nuovo album ‘X2VR’, già campione di incassi.

Il 30 spazio poi al rapper Emis Killa, ad Artie Five e, infine, all’intramontabile Bob Sinclar, che farà ballare il palco del Cim1 sulle note di Love Generation. All’esterno del palazzetto, in linea con la positiva esperienza dello scorso anno e per tutta la durata del festival, sarà allestito anche l’Igloo stage, una struttura temporanea dedicata alla musica tecno. Terza serata sarà il 31, con il classico Capodanno (con possibilità di cenone) che ha reso celebre Cim1 negli anni; ci sarà una grande festa, con vari dj che si alterneranno fino al mattino.

A chiudere, il primo di gennaio spazio al ‘Random Party- Una festa a caso’, format anch’esso già consolidato ed apprezzato dal mondo delle discoteche. "Anche quest’anno andremo ad aumentare il livello scenografico degli spettacoli – prosegue Grotti –. Saranno presenti sistemi di audio, luci e ledwall molto avanzati, nei limiti che chiaramente la struttura ci impone. Penso che nessun locale del territorio posso vantare un’installazione del genere, con palco, retropalco con tavoli privè, zona pista, zona esterna con Igloo stage, stand dedicato al merchandising e punto ristoro".

Ci sono, insomma, tutti i presupposti per passare gli ultimi giorni dell’anno (ed il primo del 2024) all’insegna del divertimento. Alla base dell’organizzazione delle serate c’è la società ‘Cim 1 Music Festival’ che, attraverso un bando del Comune, si è riservata i prossimi due Capodanni al palazzetto (con eventuale rinnovo biennale).

Per partecipare, sono già disponibili (a prezzo agevolato fino al’11 dicembre) diverse tipologie di biglietto acquistabili dal link che si trova sulla pagina Instagram ‘cim1musicfestival’. Interessante è la possibilità – con diversi pacchetti – di riservarsi la presenza a più serate, oppure comprendendo il pernottamento in hotel. "L’obiettivo – conclude Matteo Grotti – è coinvolgere tutta l’Emilia-Romagna e la Toscana". Nelle precedenti 7 edizioni, il festival aveva vantato la presenza di artisti come Gue Pequeno, Fabri Fibra, Gabry Ponte, Gemitaiz, Madman, Achille Lauro, Massimo Pericolo, Tananai, Ghali, Luchè e Luca Agnelli. Riccardo Pugliese