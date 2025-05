Bollicine grandi protagoniste. Masterclass e degustazioni per ampliare i propri orizzonti

Punta di diamante della terza edizione della Bologna Wine Week– che vede il patrocinio di Comune, Regione e Bologna Welcome – sono sicuramente le masterclass di oggi e domani negli spazi ExtraBo, mentre Palazzo Re Enzo si trasformerà in una grande enoteca a cielo aperto con 80 cantine da tutta Italia ai banchi d’assaggio. Oggi si comincia alle 11 con la prima masterclass dal titolo Old Sparkling. Degustazione metodi classici con più di 120 mesi sui lieviti, guidata da Claudio Fonio e Andrea Zanfi (foto nel tondo). Alle 12.30, ci si immerge nel mondo del Parmigiano Reggiano, per un viaggio sensoriale assieme al Pignoletto; dalle 15 alle 16, invece, le Donne del Vino guidano la degustazione Questo lo conosci? Viaggio in una Regione da scoprire e degustare al 100%: il ricavato andrà in beneficenza a Rompi il silenzio. Alle 16.30, ecco lo Champagne a tutto tondo, con Marco Tonelli e dalle 18 degustazioni con gli Ambasciatori del brindisi italiano (dalle 18 alle 19 e dalle 19.30 alle 20.30), assieme a Bubble’s.

Domani, domenica 11 maggio, si inizia alle 11 con l’apertura dei banchi di assaggio e poi al via alle masterclass, sempre in Salaborsa: si vola prima in Sicilia, terra di vino. Viaggio alla scoperta dell’isola con 7 etichette iconiche, con Salvo Ognibene, per poi passare (12.30-13.30), al mondo del Valdobbiadene Docg. A Un territorio unico per vini diversi e dai profumi identitati, con Nino Franco, Marco Signori e Lorenzo Colombo. Dalle 15 alle 16 si torna sul territorio con Espressioni di Pignoletto, anima dei Colli Bolognesi, con il Consorzio Emilia Romagna, mentre alle 16.30 ecco Oltrepò Pavese, andiamo oltre la solita musica, con Rocco Lettieri, Claudio Fonio e Paolo Valenti. Alle 18, torna protagonista il Parmigiano Reggiano con Il tempo come ingrediente: le stagionature del Parmigiano Reggiano. Posti limitati, su prenotazione.