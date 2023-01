Bologna al primo posto Talento e inclusività: l’Emilia-Romagna guarda al futuro

Eventi e fiere

Cineteca, l’eccellenza Duecentomila persone in piazza Maggiore per vedere i capolavori

Boom di spettatori l’anno scorso per ’lo spettacolo più bello del mondo’ grazie ai protagonisti sul palco e alla qualità delle pellicole. Il direttore Farinelli: "Quando inizi un’avventura non sai mai come andrà"