Bologna al primo posto Talento e inclusività: l’Emilia-Romagna guarda al futuro

Stefano

Bonaccini*

La prima risposta alle necessità delle persone arriva dai territori. Nei luoghi dove ogni giorno famiglie, anziani, cittadine e cittadini vivono, lavorano, si curano, passano il proprio tempo libero. Ecco perché si deve guardare con attenzione ai risultati di queste rilevazioni: al di là delle variazioni delle singole città, che richiamano titoli dei giornali e la fanno da padrone nei servizi televisivi, è soprattutto la visione di insieme che ritengo vada osservata da vicino. La fotografia che ci restituisce è quella di un’Emilia-Romagna ai vertici della qualità della vita in Italia, un risultato che ritengo sia frutto del grande lavoro di squadra e di collaborazione tra istituzioni, amministratici e amministratori locali e realtà di base, tratto distintivo di questa terra.

Sono cinque i capoluoghi emiliano-romagnoli nei primi venti posti. E il primato di Bologna, in particolare, è un gran bella soddisfazione. Bologna rappresenta contemporaneamente la cartolina e la porta della nostra Regione verso il mondo. Una città moderna e contemporanea, che ha saputo mantenersi a misura d’uomo e sta attraversando una profonda trasformazione, cercando di preservare i propri tratti distintivi: la sua storia millenaria, una cultura che va dall’università alle tradizioni enogastronomiche, la bonomia e la solidarietà dei suoi abitanti.

In questi anni, su Bologna il sistema regionale ha investito molto: penso all’arrivo del Data Centre del Centro Meteo Europeo e del supercomputer Leonardo al Tecnopolo, e il Tecnopolo stesso, risultato di un progetto di recupero e riqualificazione urbanistica unico, infrastrutture di livello internazionale che richiameranno 1.500 ricercatori da tutto il mondo e permetteranno la nascita di una vera cittadella della tecnologia, unica nel nostro Paese.

Non è un caso che a premiare il capoluogo siano indicatori come le opportunità di lavoro, le start-up innovative e la formazione. Dimostrano la vivacità che si sta mettendo in moto e di cui vedremo i frutti nei prossimi anni. L’altro dato che mi rende particolarmente orgoglioso è vedere l’Emilia-Romagna prima nel Paese per tasso di occupazione femminile. Ridurre le diseguaglianze di genere non è solo una battaglia civile sacrosanta e necessaria, in un Paese, l’Italia, dove le differenze di opportunità tra uomo e donna sono ben al di sotto degli standard europei. Ma anche un formidabile motore di sviluppo e crescita sociale ed economica.

È il frutto di una politica a 360 gradi che va dai fondi per azzerare le liste d’attesa ai nidi ai programmi stipulati insieme alle associazioni di categoria per sviluppare l’imprenditoria femminile. Liberiamo così nuove energie e nuovi talenti. I talenti, infine, sono la potenzialità su cui ancora vogliamo scommettere. In due direzioni: trattenendo qui i migliori, combattendo il fenomeno dei cervelli in fuga, e anzi provando ad attrarne di nuovi. La Regione Emilia-Romagna è la prima in Italia a volersi dotarsi di una legge regionale per l’attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti a elevata specializzazione. È un esperimento che ha già richiamato l’attenzione di molti osservatori dal resto del Paese e prevede agevolazioni alle imprese che assumono giovani che rientrano dall’estero o interessati a lavorare o fare ricerca in Emilia-Romagna, percorsi formativi personalizzati, di specializzazione e qualificazione attraverso una rete di master in strutture e scuole di alta formazione, pacchetti di servizi di welfare (nidi, scuole, alloggi, conciliazione tempi di vita e lavoro) per i giovani e le loro famiglie. Qualità della vita significa innovare e restare al passo con i tempi: questo è quello che cerchiamo di fare ogni giorno, lavorando insieme a sindaci, amministratori e quei tantissimi cittadini che si impegnano nel proprio piccolo per il bene comune. A tutte e tutti loro dico grazie.

*Presidente della Regione Emilia-Romagna