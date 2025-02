Booming, arte rampicante dentro Palazzo Isolani

L’inaspettato mette radici in centro città, trova terreno fertile a Palazzo Isolani, nuova propulsiva serra di idee per Booming Contemporary Art Show. La fiera indipendente– diretta come sempre da Simona Gavioli e prodotta da Doc Creativity – torna a Bologna da oggi al 9 febbraio nell’antica dimora su piazza Santo Stefano, con taglio del nastro alle 20. Qui i saloni, gli archivi, gli spazi – compresa la rinascimentale scala elicoidale del Vignola – accolgono e plasmano visioni portatrici di inquietudini, che si riflettono in un caleidoscopio di rimandi architettonici, storici ed estetici, tra tappezzerie damascate e cimeli di famiglia.

Quattro le sezioni tematiche, interconnesse, ognuna con un suo main project, una mostra, una programmazione di talk, video e incontri, quattro progetti speciali, due premi e due eventi fuori fiera. Il principio di trasformazione alchemica, anzi botanica, è raccontato dalla performance inaugurale Costellazioni familiari di Dora Musola, che oggi alle 19.30 coinvolge il pubblico, dando vita a un unico organismo che si espande: corpi, abiti, accessori si avviluppano e aggrovigliano in discesa dalla scala elicoidale del Vignola. I lavori dell’artista appartenente alla GenZ sono inoltre esposti nella mostra collettiva speciale Intrecci nella Sala dell’Archivio. Oltre a questa performance, che appartiene alla sezione Ne(ur)ogenerative, dedicata ad artisti e curatori Under 35, da scoprire ci sono altri tre main project.

A partire da Luca Rossi, che propone all’ingresso del palazzo uno speciale Hidden Work per la sezione Elicoidi. Il progetto Oggi per vedere veramente qualcosa bisogna nasconderlo si racconta domani alle 19.30, attraverso una conferenza stampa in solitaria, con pubblico e giornalisti immaginati. Domenica, 9 febbraio alle 16, sarà proiettata la sua performance del 2024 al MAMbo. Thomas De Falco firma invece il main project della sezione Le Rampicanti, che prende posto nell’iconica Sala dell’Alcova. Wo-man parte da un abito scultoreo, che dal 2011 viene riutilizzato, modificato e riadattato in un processo continuo. Altri suoi reperti tessili, parte della sua personale Gold-While all Flow’rs and all Trees do close To weave the Garlands of repose, sono stati inseriti nella mostra speciale Intrecci. È in questo spazio che sabato 8 febbraio alle 19.30, Elsa Barbieri presenta il progetto che insieme ai giovani performer Alice, Bien, Doung e Lurdes ha dato vita a un tableau vivant in cui corpi umani e sculture tessili si fondono, rappresentando un’umanità universale. Infine torna Giulio Boccardi. Al centro della cappella consacrata nella Sala dell’Alcova come unico elemento viene presentato un piccolo albero: l’oggetto della performance Sodalizio. Atto I: Il rituale. Sabato alle 20.30 l’artista racconterà il progetto in conversazione con Piero Baraldo di Wownature.

Stasera, alle 20.30, inaugurazione della mostra speciale Intrecci, con protagonisti Thomas De Falco, Eva Fruci, Micc, Dora Musola, Leonardo Panizza, Monica Smaniotto, Nadia Tamanini. Info: biglietti su link.dice.fm/wdda3b069286. Stasera dalle 19 alle 24; domani e sabato dalle 11 alle 24 e domenica dalle 11 alle 20.