Botteghe storiche Le famiglie riccionesi che hanno lasciato il segno nella città

Hanno fatto la storia di Riccione e sono diventate Botteghe storiche. La prima a esserlo è stata la Polleria Argentina, aperta fin dal lontano 1958. Tutto cominciò con Argentina Vandi, insieme al marito Pasquale. A seguirla nell’albo delle botteghe storiche è stato il negozio di strumenti musicali Righetti, che porta il cognome di Arduino capace di portare una nuova musica a Riccione fin dal 1965. Storica è anche la Cartoleria Adua aperta nel 1966 il cui riconoscimento è stato ritirato dal fondatore Rinaldo Berardi. L’amministrazione ha premiato anche il Molino Ronci la cui nascita risale al 1924 grazie a Battista Ronci. Nel 1953 un incendio distrusse parzialmente l’edificio e l’attività rimase chiusa per un decennio fino al 1963 quando vene riaperta da Wladimiro e Amedeo. Ad avere festeggiato i 50 anni di attività è Cab Moda, con Cesare Arlotti che dal 1972 è un punto di riferimento per l’abbigliamento da cerimonia. Era il 1957 quando aprì la Ferramenta Neri, una storia di famiglia che si intreccia da quattro generazioni sempre al servizio del cliente. Poco dopo la fine della guerra, era il 1951 aprì sul porto un chiosco che serviva pesce, era Da Gher, soprannome di Elviro. Negli anni a seguire i tre figli di Elviro trasformarono il chiosco in un ristorante vip. A a proseguire la tradizione di famiglia è il figlio Sergio Serafini alla guida del ristorante. Ha superato il mezzo secolo Tony Calzature, aperto nel 1971 da Antonio Di Giuli, in piazza Unità. Più di un negozio, visto che Tony ha mantenuto per mezzo secolo la tradizione del calzolaio.