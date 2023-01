Bulgarelli, etichette green e impegno sociale

Anche nel mondo dell’etichettatura (labelling) si guarda ad un futuro sostenibile, dove la consapevolezza dell’impatto di questa attività e dei suoi prodotti sull’ecosistema impone che il ruolo della carta assurga a materia prima naturale e rinnovabile, biodegradabile e riciclabile, in virtù di usi innovativi rispettosi del prossimo e dell’ambiente.

E’ lo sforzo intrapreso – e si può dire con pieno successo – da una azienda carpigiana, la Bulgarelli Production, il cui impegno è stato riconosciuto anche dalla Regione Emilia-Romagna che a dicembre scorso gli ha attribuito una menzione speciale nel corso dell’evento di premiazione dell’VIII edizione del Premio "Innovatori Responsabili - ER.Rsi", a Bologna alla presenza dell’assessore regionale Vincenzo Colla. "L’approccio sistematico – si legge nella motivazione di questo riconoscimento, che ha portato alla sua iscrizione nell’elenco imprese degli Innovatori Responsabili – verso vari aspetti della sostenibilità, dall’attenzione alle persone alla rendicontazione trasparente, trova il suo punto di eccellenza nell’impegno assunto verso l’ambiente: la prima azienda nel settore moda a potersi definire Carbon Positive, in anticipo sui tempi previsti dall’Agenda 2030".

Nata cinquanta anni fa, Bulgarelli Production – che fattura circa 8 milioni di euro e dà lavoro a più di 30 addetti – progetta e produce cartellini, etichette, complementi in cartotecnica e micro-packaging per abbigliamento e accessori moda, avvalendosi di una struttura che ha fatto propri i fattori ESG (Environment, Social e Governance), integrando ricerca, sperimentazione, progettazione, produzione, logistica e customer care, ricorrendo altresì all’impiego di materie prime riciclabili e all’adozione di processi produttivi certificati climaticamente neutrali.

A questo si abbinano continui investimenti in nuovi progetti di ricerca e sviluppo, anche per quanto riguarda le fonti energetiche che ad oggi, per esempio, vedono il 100% dell’energia elettrica provenire da fonti rinnovabili grazie all’impianto fotovoltaico di proprietà.

Con prodotti rigorosamente "Made in Italy", l’azienda carpigiana si distingue per il fatto di essere già Carbon Positive, prima e finora unica nel settore labelling, poiché le emissioni di CO2 generate dalla sua attività sono assorbite e anzi superate dall’impatto di tutti i provvedimenti presi a sostegno dell’ambiente. "La riconversione aziendale verso la sostenibilità ambientale – dice Davide Bulgarelli, amministratore delegato dell’azienda – è iniziata anni fa, anche se sulle tematiche ambientali e sociali ho sempre avuto un particolare interesse. Una decina di anni fa ho iniziato un percorso strutturato grazie a consulenze specifiche, a corsi sui temi ESG e a tanta passione e coraggio che mi hanno spinto a darmi degli obiettivi ambiziosi, come la Carbon Neutrality prima e la Carbon Positivity dopo". La particolare sensibilità ambientale e sociale dell’azienda è testimoniata da numerose iniziative come quelle in favore dei bambini autistici dell’associazione "I Bambini Delle Fate", delle mamme e dei bambini di "Agape Di Mamma Nina", delle mamme ucraine, di "P.M.G. Italia Per Associazione Contatto", senza dimenticare che prende parte a progetti di riforestazioni in Val di Fiemme, a Enego (VI), nel Parco Fontaniva del Brenta (PD).

Alberto Greco