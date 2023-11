Ca’ Cerfogli, regno dei funghi: "Clienti da tutto il mondo"

Da tutto il mondo per assaggiare funghi e tartufo di Acquaria, frazione di Montecreto resa celebre dal nome che, negli anni, si è costruita l’osteria Ca’ Cerfogli, gestita dai fratelli Davide ed Ivan Cerfogli. La loro è una storia partita da zero e consolidata passo dopo passo in 35 anni di attività, durante i quali la ‘voce’ riguardo la prelibatezza dei loro piatti si è sparsa a macchia d’olio, arrivando a raggiungere le coste oltreoceano. La qualità è il ’punto cardine’ della loro cucina, che vede mantenere le ricette tradizionali con qualche rivisitazione e sempre con una ininterrotta ricerca delle migliori materie prime. Per sedersi a tavola di sabato e domenica è di norma necessario prenotare con diversi mesi di anticipo. Ogni sapore, presso l’osteria Ca’ Cerfogli, vale il viaggio necessario per raggiungerla: una volta seduti a tavola, ci sentirà coccolati con le prelibatezze della cucina locale (tortelloni, tortellini e tagliatelle), i migliori tagli di carne e, soprattutto, i prodotti del sottobosco, ovvero funghi porcini, tartufo nero e bianco. Ampia è poi la scelta dei vini, con una cantina di alto livello, e dei servizi, con la possibilità di usufruire di un hotel da 14 camere.

Davide Cerfogli, da dove parte la vostra storia?

"Parte dal primo ristorante aperto da me, mia mamma e mio fratello. Si chiamava ‘Monteverde’, era sempre ad Acquaria e lo abbiamo gestito per circa 18 anni, prima che – negli anni 2000 – acquistassimo la struttura dove ha attualmente sede la nostra Osteria. Al tempo era un edificio diroccato e ridotto in macerie: lo abbiamo così ristrutturato e, precisamente l’11 luglio 2007, abbiamo inaugurato ‘Ca’ Cerfogli’. Abbiamo trasferito qui la nostra esperienza cercando di incrementare il livello del menù, oltre che degli spazi. Attualmente disponiamo di tre piani per il ristorante e 14 camere d’albergo".

C’è chi viene a mangiare da lontano e ha necessità di fermarsi a dormire?

"Esatto. Sebbene naturalmente la maggior parte dei nostri clienti provenga dalla regione, tante persone ci raggiungono dalla Toscana, dalla Lombardia, dal Veneto e anche dall’estero. Negli anni è aumentato notevolmente il numero di clienti stranieri che, dopo 35 anni di esperienza, ci trovano attraverso il passa parola. Siamo partiti da un piccolo gruppo di austriaci e tedeschi; ora, ogni anno in tanti vengono in Italia per visitare le città d’arte o viaggiare in moto, ma una tappa ad Acquaria la fanno sempre volentieri. Vengono qui anche dall’America".

Qual è il vostro segreto?

"Dentro ai nostri piatti c’è una passione per la cucina che nasce dai nonni e che mia madre ha trasmesso a noi. Ora speriamo di poter trasmettere lo stesso amore anche ai nostri bimbi. Poi c’è anche un secondo punto importante: da sempre noi siamo impegnati in un continuo processo di miglioramento della qualità, anche nei piccoli dettagli. Spesso sono quelli a fare la differenza".

Nonostante la cucina tradizionale emiliana, il ‘re’ e la ‘regina’ di Acquaria restano fungo e tartufo…

"Sì, negli anni il nostro menù si è evoluto, ma è vero che di base siamo famosi per funghi e tartufo. In questi giorni – tra l’altro – sta dominando il tartufo bianco, che è una delizia incredibile ed ha avuto una buona annata. Non manca anche il tartufo nero, che ha nell’autunno il suo periodo migliore, ma riusciamo a garantire anche i funghi locali per tutto il corso dell’anno. Nonostante il porcino cresca da giugno ad inizio ottobre, noi in quel periodo selezioniamo i funghi, li tagliamo, li abbattiamo e congeliamo. Se si conservano materie prime di qualità, si ha la certezza di ritrovare sempre un prodotto quasi perfetto".

Sono in arrivo le festività natalizie: sarete aperti?

"Di norma siamo aperti dal giovedì alla domenica, ma dal 18 al 25 dicembre saremo chiusi perché la nostra mamma vuole passare il Natale in famiglia. Dal 26 dicembre al 7 gennaio, però saremo aperti tutti i giorni. E non mancherà, naturalmente, il classico ‘cenone’ di Capodanno".